Während die neue Sat.1-Show "Doppelt kocht besser" im Vorabendprogramm weiterhin nicht in die Gänge kommt und am Mittwoch mit gerade mal 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nur knapp am erst vor wenigen Tagen aufgestellten Quoten-Tief vorbeischrammte, hat der Männersender Nitro erstaunliche Stärke bewiesen - mit einer Sitcom aus den 90ern. "Hör' mal, wer da hämmert" war um 19:43 Uhr sogar so stark, dass die Serie gar den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen in der Zielgruppe schaffte.

220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Nitro-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf herausragende 5,4 Prozent, nachdem zuvor schon eine Folge mit ähnlich starken 5,1 Prozent überzeugte. Insgesamt schalteten zunächst 300.000 Menschen ein, danach schnellte die Gesamt-Reichweite sogar auf 420.000 nach oben. Schon am späten Nachmittag hatte "King of Queens" bis zu 5,9 Prozent Marktanteil eingefahren, "M.A.S.H." überzeugte anschließend mit bis zu 4,3 Prozent und auch "Alle unter einem Dach" war mit stolzen 5,3 Prozent in der Spitze ein großer Erfolg für Nitro.

Marktanteils-Trend: Doppelt kocht besser Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Der Spartensender stellte auf diese Weise am Vorabend nicht nur Sat.1 in den Schatten, sondern lag auch vor den Soaps bei RTLzwei. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" kamen in der Zielgruppe nicht über Marktanteile von 3,2 und 4,1 Prozent hinaus. Auch Kabel Eins konnte nicht mithalten: Dort blieb "Abenteuer Leben täglich" gegen 17 Uhr bei nur 3,4 Prozent Marktanteil hängen, ehe "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" auf jeweils 4,1 Prozent kamen.

Ähnliche Quoten-Höhen wie Nitro erklomm zeitweise aber auch ProSieben Maxx, das mit zwei Folgen der Animeserie "Dragon Ball Super" ab 16:43 Uhr auf Marktanteile von 4,1 und 5,3 Prozent kam. Dieses Niveau konnte im weiteren Verlauf jedoch nicht mehr gehalten werden, in Konkurrenz zu "Hör' mal, wer da hämmert" mussten sich "Futurama" und "Family Guy" mit jeweils 50.000 Personen sowie Marktanteilen von 0,9 und 0,7 Prozent begnügen.

Ebenfalls bemerkenswert: Nitro war um 20:15 Uhr selbst gegen die Fußball-EM erfolgreich und kam mit dem Film-Klassiker "Balduin, der Trockenschwimmer" auf 550.000 Zuschauende und 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. All das reichte schließlich für einen Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent. Beim Gesamtpublikum mischte derweil ZDFneo mit 3,1 Prozent das Feld auf - und schob sich damit deutlich vor Kabel Eins, ProSieben und RTLzwei. Hier kratzten "Bares für Rares" und "Wilsberg" jeweils an der Millionen-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV