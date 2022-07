Wer am Donnerstagmorgen beim Blick auf die Mittwochs-Quoten hoffte, "Team Hirschhausen" hätte sein niedrigstes Niveau hinter sich gebracht, weil die dritte Folge stabil blieb und bei den Jüngeren mit sechs Prozent sogar einen Rekord aufstellte, wurde 24 Stunden später reichlich enttäuscht. Die Donnerstags-Episode des ARD-Nachmittags-Neustarts bescherte dem Ersten abermals bittere Werte. Ab 15:10 Uhr kam der "Sturm der Liebe"-Ersatz nicht über nur noch 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Vom einstigen Publikum auf dem Slot ist somit nur noch etwa ein Drittel da. Die Reichweite führte zu 4,3 Prozent Marktanteil.

Somit hatte "Team Hirschhausen" am Nachmittag weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als beispielsweise "Live nach Neun" am Vormittag. Das Service-Magazin kam auf 410.000. Mit 9,5 Prozent Marktanteil war es insgesamt ebenso gut unterwegs wie bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,6 Prozent. Gefragt war Das Erste dann am Vorabend und mit seinem Abendprogramm. "Gefragt – gejagt" sicherte sich in der 18-Uhr-Stunde tolle 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt wurde das Alexander-Bommes-Quiz von 2,14 Millionen Menschen (15,8%) gesehen. Noch 1,85 Millionen Personen (10,6%) sahen danach die jungen Ärzte von "In aller Freundschaft".

Eine "Dänemark-Krimi"-Wiederholung bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender zur besten Ausstrahlungszeit 4,56 Millionen Zusehende – zugleich die klar beste Reichweite des ganzen Tages. Der 90-Minüter kam auf 20,5 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden 6,8 Prozent gemessen. Am späten Abend räumten "Extra 3" und "Inas Nacht" ab – speziell bei Menschen zwischen 14 und 49 Jahren. Die Formate holten 11,3 und 9,1 Prozent Marktanteil. 1,70 und 0,85 Millionen Menschen schauten ab 22:50 und 23:40 Uhr.

Im ZDF machte der Auftakt von "Gebirgswelten" um 22:15 Uhr eine gute Figur; 13,6 Prozent Marktanteil sicherte sich die erste und 45 Minuten lange Ausgabe, die sich 2,38 Millionen Personen nicht entgehen lassen wollten. Bei den Jüngeren punktete die Ausstrahlung mit 8,1 Prozent. Gut unterwegs war bereits der 20:15-Uhr-Film "Mich hat keiner gefragt", der auf knapp 3,3 Millionen Personen kam – das bedeutete fast 15 Prozent insgesamt und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Sehr hohe Quoten sicherte sich das Zweite einmal mehr nachmittags. "Bares für Rares" profitiert weiter von der "Sturm der Liebe"-Pause, "Die Rosenheim-Cops" sind stark wie eh und je. Beide Formate schnupperten am Donnerstag an der 25-Prozent-Marke. "Die Küchenschlacht" erreichte ab kurz nach 14 Uhr tolle 17,3 Prozent. 18 und 17,5 Prozent Marktanteil wurden für die Magazine "Hallo Deutschland" und "Leute heute" ausgewiesen.

