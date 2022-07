am 31.07.2022 - 08:52 Uhr

Freude beim MDR: Die am Samstagabend ab 20:15 Uhr live aus Dresden übertragene "Kaisermania 2022" bescherte dem Sender über zirka zweieinhalb Stunden hinweg beeindruckende Quoten. Im Schnitt schauten 1,82 Millionen Personen ab drei Jahren zu. Der somit erzielte Marktanteil im Gesamtmarkt lag bei tollen 8,3 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen übertraf das Programm den MDR-Senderschnitt sehr deutlich: Gemessen wurden in dieser Altersklasse 6,2 Prozent Marktanteil (280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer).

Im Ersten war derweil Eckart von Hirschhausen zur besten Sendezeit zu sehen. Für den Moderator war es mit Blick auf sein neues Nachmittags-Format im Ersten schon keine allzu ruhmreiche Woche und auch bei seinem "Quiz des Menschen" lief es nun eher bescheiden. Lediglich 2,56 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten ein, dies war somit die niedrigste Reichweite aller Zeiten. Ermittelt wurden mittelmäßige zwölf Prozent Marktanteil und somit etwas weniger als bei den beiden vorherigen Ausgaben im Jahr 2022. Gut präsentierte sich die Show dafür in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre.



Mit 11,2 Prozent Marktanteil legte sie sich in der Primetime auf Platz zwei – nur Live-Fußball in Sat.1 war beim jungen Publikum noch gefragter. Die insgesamt meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr war indes eine vom Zweiten Deutschen Fernsehen gezeigte Krimiwiederholung: Die Folge "Schutzengel" aus der Reihe "Wilsberg" sicherte sich im Schnitt 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam somit auf 17,5 Prozent Marktanteil. Allerdings waren nur 0,3 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, angesichts von 6,9 Prozent bestand ein bisschen Luft nach oben.

Schlechter schnitt eine "Lena Lorenz"-Wiederholung am Vorabend bei den Jüngeren ab. Mehr als 2,6 Prozent Marktanteil waren ab 19:25 Uhr nicht zu holen. 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu, 2,19 Millionen Menschen waren entweder unter 14 oder über 49. Die Gesamtreichweite der Produktion lag somit bei 2,27 Millionen – 13 Prozent Marktanteil erzielte das Zweite somit.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV