In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der Lotto-Anbieter Lotto24 ist mit seinen Werbespots derzeit zwar stark im Fernsehen vertreten, erreicht damit aber nur vergleichsweise geringe Reichweiten. Ganze 328 Mal flimmerten zum Start in die Woche die Lotto24-Spots über die Bildschirme - kein anderes Unternehmen war in den Werbepausen häufiger vertreten. Dennoch lag die Reichweite nur bei 24,40 XRP-Punkten, wie AdScanner ermittelt hat. Für einen Platz unter den Top 10 reichte das bei Weitem nicht - dafür hätte es mehr als die doppelte Reichweite gebraucht.

Dass die Lotto24-Werbung nicht ganz so durchschlagskräftig war, hängt auch damit zusammen, dass sich das Unternehmen alleine auf Werbebuchungen bei kleinen Sendern beschränkte. Die meisten liefen bei ServusTV, gefolgt von MTV und N24 Doku. RTL, ProSieben oder Sat.1 wurden dagegen überhaupt nicht belegt.

Ebenfalls vorwiegend auf kleinere Sender konzentrierte sich ImmobilienScout 24, das am Montag ganz besonders stark bei Sky Sport News und Eurosport 1 warb. Interessant: Obwohl RTLzwei und Vox kaum von ImmobilienScount gebucht wurden, gehören die beiden Sendern zu jenen Kanälen, auf denen das Online-Portal die höchsten Reichweiten generierte. Auch die Werbung bei den Nachrichtensendern ntv und Welt sorgte für Aufmerksamkeit. Und doch gab's trotz 242 Ausstrahlungen auch für ImmobilienScout 24 letztlich nicht mal 30 XRP-Punkte.

© AdScanner

Deutlich effizienter war da schon das Möbelhaus XXXLutz, das mit nur 74 Ausstrahlungen auf 59,15 XRP kam. Ähnlich gut schnitt Vodafone mit seinen 85 Spots ab. Auch Netto gelang mit nur 76 Ausstrahlungen ein Platz in den Reichweiten-Top-10 von AdScanner. Ganz vorne landete übrigens Check24 Travel, das mit 147 Ausstrahlungen als einziges Unternehmen am Montag mehr als 100 XRP-Punkte erreichte.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.