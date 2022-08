ProSieben hat am Dienstag mit dem Auftakt der vierten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" den ungefährdeten Tagessieg in der Zielgruppe eingefahren. Durchschnittlich 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten um 20:15 Uhr für einen hervorragenden Marktanteil von 18,8 Prozent. Insgesamt wollten 1,23 Millionen Personen die neue Folge sehen, sodass hier 6,1 Prozent erzielt wurden.

Gleichzeitig zeigte sich "Wer wird Millionär?" auch am zweiten Abend der "3-Millionen-Euro-Woche" in stabiler Verfassung und kam bei RTL in der Zielgruppe auf immerhin 12,0 Prozent, wenngleich das Quiz mit Günther Jauch beim Gesamtpublikum unter die Marke von drei Millionen Menschen fiel. 2,83 Millionen waren dabei, sodass hier 13,7 Prozent erzielt wurden. Fast genauso viele blieben in der "RTL Direkt"-Pause dran, ehe "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" schließlich noch auf 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam - der Neustart konnte am zweiten Abend also das Quoten-Niveau vom Montag weitgehend halten.

Für ProSieben lief es abseits von "Wer stiehlt mir die Show?" hingegen am Montag durchwachsen, wenngleich die Comedyserie "Frau Jordan stellt gleich" am späten Abend direkt im Anschluss mit 7,9 Prozent Marktanteil zumindest besser lief als zuletzt. Eine weitere Episode kam gegen Mitternacht aber schließlich nicht über 3,9 Prozent sowie insgesamt 120.000 Zuschauende hinaus. Die Tagesmarktführerschaft musste ProSieben dadurch letztlich RTL überlassen, das mit 10,6 Prozent in der Zielgruppe mit 0,3 Prozentpunkten an der Spitze lag.

Abseits der beiden Shows konnte derweil Vox in der Primetime überzeugen: Dort kam "Hot oder Schrott" um 20:15 Uhr auf 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und steigerte sich zwei Stunden später auf 8,4 Prozent. Sat.1 schaffte mit Serien-Wiederholungen ab 21:15 Uhr dagegen nicht mal fünf Prozent, konnte sich zum Start in den Abend mit "Navy CIS: Hawaii" aber immerhin noch einigermaßen mäßige 6,5 Prozent erzielen. RTLzwei erzielte mit "Hartz Rot Gold" nur 4,3 Prozent in der Zielgruppe, während der Spielfilm "Jede Sekunde zählt - The Guardian" bei Kabel Eins von 4,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen gesehen wurde.

Der Gesamtsieg ging indes an die Nachrichten: So erreichte die "Tagesschau" im Ersten 3,72 Millionen Menschen, das "heute-journal" brachte es später im ZDF auf 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Unspektakuläre Quoten gab es zuvor für die "ZDFzeit"-Doku "Dianas letzte Nacht", die mit 2,41 Millionen Menschen einen Marktanteil von 10,6 Prozent erzielte. Besser lief es für die ARD-Serien: "Die Kanzlei" kam trotz Wiederholung auf 2,72 Millionen Personen, "In aller Freundschaft" steigerte sich danach auf 3,37 Millionen sowie 14,5 Prozent Marktanteil.

