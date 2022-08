Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Dass Satire-Sendungen auch zeitversetzt besonders gut funktionieren, zeigt sich schon daran, dass in der Regel "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" das Ranking der Sendung, die nach der endgültigen Gewichtung der Quoten am stärksten zulegen konnten, anführen. Nachdem die beiden Formate aktuell in der Sommerpause sind, ging Platz 1 in der vergangenen Woche nun stattdessen an das NDR-Satireformat "Extra 3". Die durchschnittliche Gesamt-Reichweite erhöhte sich hier nachträglich noch von 1,7 auf 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog um 1,1 Prozentpunkte, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um 2,4 Prozentpunkte auf 13,6 bzw. 13,7 Prozent an.

Ähnlich stark ging's in Sachen Reichweite auch für ein anderes ARD-Format nach oben, das regelmäßiger Gast in unserem Ranking ist: "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Die Vorabendserie konnte nachträglich ebenfalls 210.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln, danach ist dann schon eine etwas größere Lücke, nach der sich die Sat.1-Serie "Navy CIS" auf Rang 3 wiederfindet, die zeitversetzt noch 120.000 weitere Fans einsammelte. Der Zielgruppen-Marktanteil erhöhte sich hier noch um 1,3 Prozentpunkte auf nun 6,5 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 28.07.

22:52 1,91

(+0,21) 13,6%

(+1,1%p.) 0,43

(+0,10) 13,7%

(+2,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 28.07.

18:50 2,06

(+0,21) 11,5%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,07) 9,2%

(+1,9%p.) Navy CIS: Hawaii 26.07.

20:14 1,23

(+0,12) 5,1%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,07) 6,5%

(+1,3%p.) Unter anderen Umständen - Über den Tod hinaus 25.07.

20:15 3,94

(+0,12) 15,3%

(0,0%p.) 0,16

(0,00) 2,8%

(-0,1%p.) Die Bachelorette 28.07.

20:15 1,26

(+0,11) 6,7%

(+0,4%p.) 0,54

(+0,08) 13,8%

(+1,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 29.07.

19:37 2,03

(+0,11) 10,0%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,06) 16,3%

(+1,0%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 25.07.

20:15 0,77

(+0,10) 3,0%

(+0,3%p.) 0,35

(+0,04) 6,4%

(+0,6%p.) ZDFzeit: Kriminelle Clans - Geld, Macht und Ehre 27.07.

23:23 2,47

(+0,09) 21,6%

(+0,3%p.) 0,75

(+0,01) 26,4%

(-0,3%p.) Alles was zählt 29.07.

19:06 1,78

(+0,09) 10,0%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,03) 13,4%

(+0,6%p.) Das perfekte Dinner 29.07.

19:00 1,10

(+0,09) 5,9%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,08) 10,7%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.07.-31.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Einen deutlichen Nachschlag gab's auch für das ausnahmsweise am Donnerstag ausgestrahlte "Bachelorette"-Finale, das seine Gesamt-Reichweite insgesamt noch um 110.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ausbauen konnte, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich deutlich um 1,4 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Bei der mittwochs gezeigten vorletzten Ausgabe, die gegen die Fußball-EM der Frauen ran musste, tat sich hingegen im Nachhinein nicht mehr viel, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich nur minimal um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent, 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen nachträglich noch dazu.

Als vollen Erfolg kann ProSieben Maxx die Rückkehr von "One Piece" im Vorabendprogramm verbuchen. Nachdem die beiden nach vorläufigen Zahlen zunächst etwas schwächer ausgewiesenen Episoden am Dienstag und Mittwoch noch um 1,2 bzw. 1,5 Prozentpunkte zulegten, beläuft sich der Staffelschnitt in der vergangenen Woche nun auf herausragende 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das liegt weit über dem, was zuletzt "Boruto" auf diesem Sendeplatz erzielt hatte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 28.07.

22:52 1,91

(+0,21) 13,6%

(+1,1%p.) 0,43

(+0,10) 13,7%

(+2,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 28.07.

18:50 2,06

(+0,21) 11,5%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,07) 9,2%

(+1,9%p.) Das perfekte Dinner 29.07.

19:00 1,10

(+0,09) 5,9%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,08) 10,7%

(+1,9%p.) One Piece 27.07.

18:27 0,11

(+0,04) 0,7%

(+0,2%p.) 0,11

(+0,04) 4,3%

(+1,5%p.) Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken - Tag für Tag Rostock 26.07.

22:15 0,55

(+0,06) 3,7%

(+0,3%p.) 0,28

(+0,06) 7,8%

(+1,4%p.) Die Bachelorette 28.07.

20:15 1,26

(+0,11) 6,7%

(+0,4%p.) 0,54

(+0,08) 13,8%

(+1,4%p.) Navy CIS: Hawaii 26.07.

20:14 1,23

(+0,12) 5,1%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,07) 6,5%

(+1,3%p.) SOKO Wien 30.07.

18:07 2,19

(+0,08) 17,3%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,03) 3,9%

(+1,3%p.) One Piece 26.07.

18:29 0,14

(+0,04) 0,9%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,04) 4,3%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 29.07.

19:37 2,03

(+0,11) 10,0%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,06) 16,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.07.-31.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV