Für Einblicke in die Berliner Rapper-Szene konnte sich das deutsche Fernsehpublikum am Donnerstagabend so gar nicht erwärmen: RTLzwei erlebte mit Teil 1 der zweiteiligen Doku "Beats of Berlin: Rap ist mein Leben" eine ganz bittere Bruchlandung. Im Schnitt sahen laut AGF/GfK-Messung nur 0,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, weniger als 100.000 Personen also. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war kaum mehr zu holen, hier wurde ein Marktanteil von lediglich 1,1 Prozent gemessen.

Und auch sonst war es für RTLzwei ein Tag zum Vergessen, wie schon der Blick auf den Tagesmarktanteil verrät: RTLzwei lag hier mit 2,6 Prozent auf dem gleichen Niveau wie Nitro und ProSieben Maxx. Nach dem miserablen Primetime-Start konnte das "Messie-Team" am späteren Abend nicht mehr viel retten, der Marktanteil in der Zielgruppe blieb mit 1,9 Prozent auf sehr schwachem Niveau.

Am Vorabend erwischte "Berlin - Tag & Nacht" mit 4,1 Prozent Marktanteil auch wieder einen der schwächeren Tage, war damit aber trotzdem noch eines der erfolgreichsten RTLzwei-Formate des Tages. "Köln 50667" blieb zuvor bei nur 2,3 Prozent hängen. Nachmittags lagen "Die Reimanns" und "Hartz un d herzlich" bei 2,1 bzw. 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und auch "SOS - Retter im Einsatz" kam nicht über 2,7 und 3,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Das eben angesprochene Nitro zeigte am Donnerstagabend die ersten vier Folgen der dritten Staffel von "SWAT" als Free-TV-Premiere und erzeilte damit gute Marktanteile zwischen 2,2 und 2,4 Prozent in der Primetime. Highlight des Tages war aber "King of Queens", das am Nachmittag stolze 4,9 Prozent Marktnateil erzielen konnte, auch "M.A.S.H.", "Alle unter einem Dach" und "Hör mal, wer da hämmert" erzielten Marktanteile von über drei Prozent.

ProSieben Maxx hatte in der Primetime hingegen überhaupt keine Chance: "Galileo 360°" kam mit drei Folgen nicht über Marktanteile zwischen 0,7 und 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus - dafür lief es tagsüber um so besser, insbesondere während der Anime-Schiene: "One Piece" erreichte am Vorabend bis zu 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen, "Dragon Ball Super" kam auf bis zu 7,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV