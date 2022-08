am 10.08.2022 - 08:47 Uhr

ProSieben hat sich am Dienstagabend mit "Wer stiehlt mir die Show?" noch einmal kräftig steigern können. Trotz sommerlicher Temperaturen kratzte die zweite Folge der neuen Staffel in der Zielgruppe an der Millionen-Marke: Durchschnittlich 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil letztlich auf herausragende 21,7 Prozent. Das waren fast drei Prozentpunkte mehr als vor einer Woche und bedeuteten zugleich, auf Basis der vorläufig gewichteten Zahlen, den zweithöchsten Marktanteil, den "Wer stiehlt mir die Show?" jemals erzielte.

Insgesamt steigerte sich die ProSieben-Show in dieser Woche auf 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass hier immerhin 6,7 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Zu später Stunde gingen die Quoten allerdings schnell zurück: "Check Check" kam zunächst noch auf 370.000 Personen sowie 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe eine weitere Folge der Comedyserie mit Klaas Heufer-Umlauf um Mitternacht mit 7,7 Prozent enttäuschte.

Die Tagesmarktführerschaft war ProSieben durch den Erfolg von "Wer stiehlt mir die Show?" letztlich aber nicht zu nehmen: Mit sehr guten 12,6 Prozent Marktanteil lag der Sender am Dienstag deutlich vor RTL, das nur 9,9 Prozent schaffte. Ohnehin gelang es ProSieben, die Konkurrenz in der Zielgruppe zu deklassieren: Während "Pocher und Papa auf Reisen" bei RTL mit Mühe noch auf einen zweistelligen Marktanteil kam, blieb "Hot oder Schrott" bei Vox zunächst bei 4,5 Prozent hängen. Auch die RTLzwei-Dokusoap "Hartz Rot Gold" ging mit nur 4,1 Prozent baden.

Doch auch für Sat.1 gab es mit seinen US-Serien nicht allzu viel zu holen: So startete "Navy CIS: Hawaii" mit 1,18 Millionen Personen und 6,4 Prozent Marktanteil in den Abend, ehe "Navy CIS" und "Bull" im weiteren Verlauf unter sechs Prozent fielen. Ziemlich ernüchternd startete der Abend auch für Kabel Eins, das mit dem Spielfilm "The Green Hornet" sogar nur 3,6 Prozent Marktanteil schaffte. Unter den kleinen Sendern war indes ZDFneo der Größte: Dort lag "Marie Brand und die Spur der Angst" um 20:15 Uhr mit 1,94 Millionen Zuschauenden und 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum vor sämtlichen Privatsendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV