3,8 Prozent betrug der Tagesmarktanteil des RTL-Männersenders Nitro am Mittwoch, 0,4 Prozentpunkte mehr als Kabel Eins erreichte, sogar 0,6 Prozentpunkte mehr als letztlich bei RTLzwei zu Buche standen. Zu verdanken hat Nitro das vor allem Bud Spencer: In der Primetime holte "Plattfuß in Afrika" schon sehr gute 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am späteren Abend kam "Plattfuß am Nil" auf 5,1 Prozent, nach Mitternacht schwang sich "Platfuß in Hong Kong" sogar zu 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr sehen lassen.

Zudem gelangen Nitro auch tagsüber immer wieder schöne Erfolge: "M.A.S.H." etwa erzielte am frühen Nachmittag bis zu 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ebenso "King of Queens" am späten Nachmittag. Auch "Alle unter einem Dach" konnte am Vorabend mit 3,1 und 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen.

Bei RTLzwei und Kabel Eins war es hingegen vor allem Daytime, die für erhebliche Probleme sorgte. Bei RTLzwei kam "SOS - Retter im Einsatz" ab 16:05 Uhr nur auf katastrophale 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine weitere Folge ab 17 Uhr steigerte sich nur leicht auf 1,5 Prozent. Danach taten sich auch "Köln 50667" mit 2,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sowie "Berlin - Tag & Nacht" mit 3,0 Prozent sehr schwer.

Bei Kabel Eins bewegte sich am frühen Nachmittag die Serie "Scorpion" nur zwischen 2,4 und 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "The Mentalist" konnte um 16 Uhr mit 3,2 Prozent ebensowenig überzeugen. Die Eigenproduktionen ab kurz vor 17 Uhr liefen zwar etwas besser, mit Werten zwischen 3,3 und 4,1 Prozent für "Abenteuer Leben täglich", "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" ar aber trotzdem nicht allzu viel zu holen.

In der Primetime kam Kabel Eins mit "Die purpurnen Flüsse" dann zwar auf solide 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach erwies es sich aber als keine gute Idee, die schon 2020 bei Joyn gezeigte Reihe "Mördermann" mit Uwe Krechel nun doch noch ins lineare Programm zu hieven: Die Marktanteile bewegten sich bis 1:40 Uhr nur zwischen 2,3 und 2,6 Prozent, erst tief in der Nacht ging es noch etwas höher hinauf. Bei RTLzwei erreichten "Die Wollnys" in der Primetime ebenfalls zunächst solide Werte von 4,5 und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, am späten Abend lief es dann mit der "Babystation" aber umgehend wieder schlecht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV