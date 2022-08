Aus Quotensicht stand der Mittwoch den ganzen Tag über und auch abends im Zeichen des Sports: Das ZDF dominierte mit seinen Übertragungen von European Championships und Schwimm-EM bei Jung und Alt. Angesichts dessen dürfte man bei RTL mit dem Auftakt der Sommer-Specials von "Take me out" recht zufrieden sein: Die erste von drei Folgen, die ausnahmsweise von Chris Tall statt Jan Köppen präsentiert werden, erzielte am Mittwoch einen Zielgruppen-Marktanteil von 11,8 Prozent - das lag auch im Rahmen dessen, was die XXL-Folgen im Sommer vergangenen Jahres in der Primetime erzielen konnten.

Darüber, dass die Gesamt-Reichweite mit 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eher dürftig war und nur für einen Marktanteil von 5,6 Prozent reichte, dürfte man bei RTL heute wohl hinwegsehen. Das in einer Unterbrechung der Sendung gezeigte "RTL direkt" kam mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls auf solide Werte, im Anschluss erholte sich auch "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" von seinem Tiefstwert, blieb mit 8,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber dennoch auf einem mauen Niveau.

In Sat.1 ging unterdessen die zweite Staffel von "Paar Love" zu Ende, das bei der Premiere im vergangenen Jahr noch "Paar Wars" hieß. Die Bilanz fällt ziemlich durchwachsen aus: Lag damals der Staffelschnitt noch knapp im zweistelligen Bereich, so kam man dieses Jahr mit keiner einzigen Folge in die Nähe der 10-Prozent-Marke. Vom Staffel-Bestwert aus der vergangenen Woche, als der Marktanteil auf 9,1 Prozent stieg, ging es zum Finale nun wieder auf 7,2 Prozent runter. Mit insgesamt im Schnitt 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lag man auch nahe des Reichweiten-Tiefstwerts. Im Schnitt kam "Paar Love" in dieser Staffel auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 7,4 Prozent - das ist mehr als der Sat.1-Senderschnitt, liegt aber so klar unter dem Vorjarheswert, dass Sat.1 damit kaum glücklich sein kann.

Als völligen Flop muss Sat.1 die Parodie-Comedy "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" abhaken. Nach einem kleinen Lichtblick in der vergangenen Woche ging es zum Abschied mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder in den tiefroten Bereich nach unten. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Tiefstwert. Der Tiefpunkt war für Sat.1 da aber noch nicht erreicht: Eine Wiederholung von "99 - Eine:r schlägt sie alle" kam ab kurz vor Mitternacht sogar nur auf 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Größere Probleme hatte am Mittwoch ProSieben, das mit dem Film "Wunder" um 20:15 Uhr nur einen Marktanteil von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, danach blieb "Panic Room" bei 4,5 Prozent stecken.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV