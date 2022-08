am 19.08.2022 - 09:14 Uhr

Die European Championships stoßen weiterhin auf großes Interesse beim Publikum. Am Donnerstagabend verfolgten in der Primetime im Schnitt 4,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Leichtathletik-Übertragungen im Ersten. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem hervorragenden Marktanteil von 20,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 18,5 Prozent Marktanteil nur wenig schwächer aus. Das Erste war mit seiner Übertragung damit klarer Marktführer bei Jung und Alt.

Auch RTL setzte am Donnerstagabend auf Sport, doch die Rückkehr des 1. FC Köln auf die europäische Bühne war deutlich weniger gefragt. 1,74 Millionen Personen sahen sich die Übertragung der ersten Hälfte im Schnitt an, 1,78 Millionen waren während der zweiten 45 Minuten dabei. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 7,1 und 7,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden knapp neun Prozent erzielt. Nach dem Schlusspfiff war ein Großteil des Publikums dann direkt weg, ab 22:30 Uhr lag der Marktanteil schon nur noch bei 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "RTL direkt" kam nur auf 4,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Das Erste konnte mit seinem sportlichen Programm hingegen nicht nur abends punkten, schon tagsüber hatten verschiedene andere Wettbewerbe etwa vom Beachvolleyball, Kanu, Tischtennis und Turnen für durchweg gute Quoten und auch beim jüngeren Publikum stets zweistellige Marktanteile gesorgt, gleiches gilt für die Schwimm-EM. Und weil nach den "Tagesthemen" auch noch "Extra 3" gerade auch bei den Jüngeren ein Erfolg war (11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen), verwundert es somit nicht, dass Das Erste auch die Tagesmarktführung bei Jung und Alt einfahren konnte. Der Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 15,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 13,4 Prozent.

