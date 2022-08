Bevor Jörg Pilawa ab der kommenden Woche Promis "Zurück in die Schule" schickt, war er am Freitag ein letztes Mal als Moderator des "Quizduells" im Ersten zu sehen. Ein gesteigertes Interesse an seinem Abschied vom "Olymp" war dabei nicht feststellbar: Mit 1,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam das Vorabend-Quiz ab 18:45 Uhr auf 11,3 Prozent Marktanteil und lag damit auf gewohntem Niveau. Auch die in den zurückliegenden Wochen gezeigten Wiederholungen hatten meist ähnliche Werte erzielt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das "Quizduell" zudem unspektakuläre 5,6 Prozent Marktanteil, was - gemessen am Vorlauf - fast ein wenig enttäuschend ist, schließlich erzielte "Gefragt - gejagt" zuvor mit 10,8 Prozent noch einen fast doppelt so hohen Wert. Insgesamt erreichte das schnelle Quiz mit Alexander Bommes ab 18:00 Uhr im Schnitt 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 15,9 Prozent entsprachen. Mit durchschnittlich 2,41 Millionen Personen sowie im Schnitt 17,2 Prozent Marktanteil liegt zugleich die bislang erfolgreichste Woche der laufenden Staffel hinter "Gefragt - gejagt".

Marktanteil-Langzeittrend: Gefragt - gejagt Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Am Abend war Das Erste zudem ebenfalls erfolgreich, wenngleich sich die Film-Wiederholung "Käthe und ich - Zurück ins Leben" hinter den European Championships im ZDF einordnen musste. 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,3 Prozent Marktanteil können sich dennoch sehen lassen. Die "Tagesthemen" kamen anschließend noch auf 2,88 Millionen Personen, nachdem die "Tagesschau" um 20:00 Uhr bereits von 3,73 Millionen im Ersten gesehen wurde. Später am Abend hielt eine "Tatort"-Wiederholung schließlich noch 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

Im Nachmittagsprogramm verabschiedete sich "Rote Rosen" unterdessen mit 1,04 Millionen Fans in die kurzzeitige Sommerpause - genauso viele waren anschließend auf bei "Sturm der Liebe" dabei. Junges Publikum konnten jedoch beide Telenovelas kaum ansprechen: Mit Marktanteilen von 2,2 und 2,6 Prozent lief es für die Serien bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich mau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV