Auch am Samstag haben die European Championships wieder die Quoten-Charts dominiert. Schon am Vormittag waren deutlich mehr als ein Million Menschen im Ersten dabei, darunter viel Jüngere, die auch bei den 14- bis 49-Jährigen für fast durchweg zweistellige Marktanteile sorgten. Besonders stark lief es am Abend: Mit 4,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kamen die European Championships auf 20,8 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren wurden sogar 21,4 Prozent erzielt.

Deutlich dahinter sortierte sich das ZDF ein, wo "Das große Deutschland-Quiz" mit 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eher blasse 11,0 Prozent Marktanteil erzielte. Allerdings war die Show-Konkurrenz durchaus stark, denn gleich mehrere Dritte Programme punkteten am Samstagabend in diesem Genre. Allen voran der MDR, der mit den "Schlagern des Sommers" bundesweit 1,83 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte und beachtliche 8,7 Prozent Marktanteil erzielte. Zum Vergleich: Der MDR war damit doppelt so gefragt wie die Supernasen-Show bei RTL (DWDL.de berichtete). Ohnehin gelang es in der Primetime keinem Privatsender, die Millionen-Marke zu knacken.

Im MDR-Sendegebiet lief es mit 16,3 Prozent für die dreistündige Show mit Florian Silbereisen sogar noch besser. Doch weil die "Schlager des Jahres" eben auch über die Grenzen Mitteldeutschlands hinaus so erfolgreich waren, stürmte das MDR Fernsehen am Samstag mit tollen 3,8 Prozent Marktanteil sogar die Top 5 der bundesweit meistgesehenen Sender - und ließ unter anderem Sat.1 und ProSieben beim Gesamtpublikum deutlich hinter sich. Das NDR Fernsehen war mit 3,0 Prozent ebenfalls gefragt und profitierte besonders von einer XXL-Ausgabe von "Kaum zu glauben" mit Kai Pflaume. Diese kam um 20:15 Uhr mit 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer noch auf 4,9 Prozent Marktanteil.

Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte "Kaum zu glauben XXL" mit 3,1 Prozent, während die "Schlager des Sommers" im MDR sogar 4,1 Prozent erzielten. Ganz so stark war das WDR Fernsehen am Samstagabend indes nicht, doch auch das live aus Köln übertragene Jubiläumskonzert der Bläck Fööss war mit durchschnittlich 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern populär. Im Westen erzielte der Sender damit sehr gute 9,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV