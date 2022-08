am 21.08.2022 - 09:24 Uhr

Weitgehend unbemerkt ist am Samstagabend bei Kabel Eins die erste Staffel der US-Serie "Superman & Lois" zu Ende gegangen. Nachdem das Interesse zum Start schon nicht allzu groß war, blieb ein Aufschwung auch zum Finale hin aus: Lediglich 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, eine Stunde später waren es sogar noch 10.000 weniger. Zu diesem Zeitpunkt lag der Gesamt-Marktanteil bei gerade mal 1,1 Prozent. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,0 Prozent kaum besser aus.

Die erste Folge hatte zuvor immerhin noch 3,2 Prozent, lag damit aber freilich ebenfalls deutlich unter dem Senderschnitt. Das eigentliche Staffel-Finale von "Superman & Lois" brachte es schließlich ab 22:16 Uhr noch auf 2,7 Prozent Marktanteil und steigerte sich insgesamt auf 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Serie fügte sich damit allerdings gut ins Gesamtbild ein: Nach 15:30 Uhr verzeichnete Kabel Eins schon mit "EUReKA" konstant weniger als vier Prozent Marktanteil. Kein Wunder also, dass auch der Tagesmarktanteil letztlich bei nur 3,5 Prozent lag.

Mehr Menschen als Kabel Eins lockte am Samstagabend derweil Sat.1 Gold vor den Fernseher: Um 20:15 Uhr erreichte "Der letzte Bulle" bereits 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, mit einer weiteren Folge zählte der Spartensender im weiteren Verlauf des Abends sogar 450.000 Bullen-Fans. Der Männersender Nitro steigerte sich am Samstagabend mit seinen True-Crime-Dokus sogar auf bis zu 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - so viele waren gegen 23 Uhr bei den "Anwälten der Toten" dabei.

Richtig stark verlief der Abend zudem für den Disney Channel, der mit dem Zeichentrickfilm "Mulan" beachtliche 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte und damit gar nicht so weit hinter Sat.1 und ProSieben landete. Durchschnittlich 310.000 Menschen entschieden sich für den Disney-Film. Und auch Sixx drehte mächtig auf: Dort startete die US-Doku "Fixer Upper" um 20:15 Uhr bereits mit 2,5 Prozent Marktanteil und steigerte sich mit weiteren Folgen auf bis zu 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

