Zur besten Sendezeit am Sonntagabend waren insbesondere die Programme des Ersten und des Zweiten Deutschen Fernsehens gefragt. Beide sicherten sich Reichweiten jenseits der Fünf-Millionen-Marke und beide hatten München-Bezug. So gewann ein alter "Tatort" aus der bayerischen Landeshauptstadt im Ersten den Abend mit rund 5,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Gemessen wurden 21 Prozent Marktanteil insgesamt und 14 Prozent bei den Jüngeren. Im ZDF liefen die finalen Momente der European Championships, die nach 19:30 Uhr im Schnitt 5,12 Millionen Personen vor den Bildschirmen in ihren Bann zogen und bekanntermaßen ebenfalls in München über die Bühne gingen. Besonders stark lief die Übertragung bei den Jüngeren: Sie erreichte tolle 22,1 Prozent Marktanteil und somit mit Abstand die Marktführung.

Davon profitierte schließlich auch das "heute journal", ab 21:45 Uhr mit noch knapp 16 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren sowie insgesamt mit 4,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit dem Abspann war das Publikum dann schnell weg, wie sich an der Quotenausweisung zeigt. Hatte ein Recap von "Die Bestie von Bayonne", der rund zwei Minuten lang war, noch knapp drei Millionen Zusehende, kam die reguläre Folge ab 22:17 Uhr auf nur noch 1,66 Millionen. Insgesamt schrumpfte das Publikum so deutlich, dass die Quote in den einstelligen Bereich fiel: Auf 9,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen floppte die Ausstrahlung gar mit nur zweieinhalb Prozent. Eine weitere Folge, die um 23:10 Uhr begann, gab dann weiter nach und sicherte sich noch 1,9 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt wurden hier versöhnlichere 12,6 Prozent gemessen.



Im Ersten ergab sich bei der Ausstrahlung von "Kommissar Bäckström" ein vergleichbares Bild. 1,87 und 1,34 Millionen Menschen sahen die Doppelfolge am späteren Abend und sorgten so für 8,3 sowie 7,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren standen 4,3 sowie 3,6 Prozent Marktanteil zu Buche.

Bei One kam die "Tatort"-Wiederholung ab 21:42 Uhr indes auf 0,47 Millionen Zuschauende. Das war mit Abstand die beste Reichweite für One am kompletten Sonntag. Gemessen wurden gute 2,4 Prozent Tagesmarktanteil insgesamt.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV