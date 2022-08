Mit ihrem "Haus am Meer", das bisweilen wie eine Mischung aus "Bitte melde Dich" und "First Dates Hotel" wirkt, versucht Julia Leischik seit diesem Montag das Sat.1-Publikum zu überzeugen. Der Auftakt verlief allerdings ziemlich mäßig. Zwar schalteten insgesamt immerhin 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die Premiere zu sehen, doch in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei schwachen 5,6 Prozent. Damit bewegte sich der Neustart nur auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo der Spielfilm "G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra" auf 5,5 Prozent kam.

Mit der anschließend gezeigten Wiederholung einer Folge von "Mein Mann kann" kam Sat.1 im weiteren Verlauf des Abends schließlich sogar auf nur noch 4,4 Prozent Marktanteil. Überhaupt nicht gut erging es auch ProSieben, wo sich "Grey's Anatomy" mit der 400. Folge in die Pause verabschiedete. Angesichts von nur 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dürfte in Unterföhring aber kaum jemand in Feierlaune sein - zumal mit Wiederholungen danach zeitweise sogar gerade mal noch 4,2 Prozent drin waren.

Ernüchternd fielen schließlich auch die Tagesmarktanteile aus: ProSieben kam auf nur 6,5 Prozent, Sat.1 musste sich mit 6,4 Prozent begnügen. Da konnte nicht mal ein erfreulicher Aufschwung am Nachmittag: Gegen 14:30 Uhr steigerte sich die Ermittlerserie "Richter und Sindera" in Sat.1 auf 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie starke 13,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Auch "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" bewegten sich danach noch im klar zweistelligen Bereich.

Marktführer am Montag wurde indes RTL - auch, weil "Wer wird Millionär?" in der 2-Stunden-Version mit 14,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe deutlich besser abschnitt als zuletzt. Insgesamt zog die Reichweite auf 3,51 Millionen ein. Einzig der ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee" war um 20:15 Uhr mit 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragter. Zufrieden sein kann man indes auch bei Vox, wo "Die leckerste Idee Deutschlands" insgesamt im Schnitt zwar nur 720.000 Personen erreichte, in der Zielgruppe aber mit 7,5 Prozent Marktanteil erfolgreicher war als vor einem Jahr.

Das schwächste der acht Vollprogramme war RTLzwei, das mit seiner Rankingshow "Krass und crazy" nur 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 3,4 Prozent. Doch der Tiefpunkt des Abends war da noch gar nicht erreicht: Für den sorgten danach noch zwei Folgen von "Die Schnäppchenhäuser", die mit Marktanteilen von 1,7 und 1,9 Prozent dafür sorgten, dass sich RTLzwei unter anderem hinter Super RTL, Nitro, Sat.1 Gold und ProSieben Maxx einreihen musste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV