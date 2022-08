Nachdem Das Erste den Sommer über schon alte Folgen seiner Serie "Die Kanzlei" gezeigt hatte, startete man am Dienstagabend nun in die neue Staffel. 4,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die erste neue Folge nun an. Das entsprach einem sehr guten Marktanteil von 19,8 Prozent beim Gesamtpublikum, auch die Ausbeute bei den Jüngeren konnte sich mit 8,3 Prozent Marktanteil durchaus sehen lassen. "In aller Freundschaft" erreichte danach im Schnitt noch 4,26 Millionen Personen vor dem Fernseher, was 17,7 Prozent Marktanteil entsprach.

"Die Kanzlei" bescherte dem Ersten damit auch den Tagessieg. Das ZDF hatte dem zunächst wenig entgegenzusetzen. Die Doku "ZDFzeit: Artensterben in Deutschland" wollten ab 20:15 Uhr nur 1,7 Millionen Menschen sehen, was 7,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Schon "Frontal" konnte sich direkt im Anschluss aber deutlich steigern und erreichte mit 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 10,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das "heute-journal" wirkte dann um 21:45 Uhr wieder wie ein Publikumsmagnet und trieb die Reichweite erheblich auf 3,58 Millionen nach oben. Der Marktanteil stieg auf 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt zog das ZDF dann auch klar am Ersten vorbei, wo "Report Mainz" mit einer Gesamt-Reichweite von im Schnitt 1,94 Millionen Menschen nur noch auf Marktanteile von 9,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Die "Tagesthemen" erreichten danach noch 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 8,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's noch auf 6,8 Prozent nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV