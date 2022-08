Nitro erreichte am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent und war damit näher an Kabel Eins mit seinen 4,4 Prozent Tagesmarktanteil dran als an der übrigen Riege der kleineren Sender, die in der jüngeren Altersgruppe von ZDFinfo und ProSieben Maxx mit jeweils 2,1 Prozent Tagesmarktanteil angeführt wurde.

Zu verdanken hat Nitro das einmal mehr seinen extrem erfolgreichen Tagesprogramm. Dabei stach am Dienstag besonders "M.A.S.H." heraus, das mit zwei Folgen ab 14:09 Uhr zunächst 7,6 und dann 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Zum Vergleich: ProSieben lag mit "Two and a half Men" zur gleichen Zeit zwischen 5,0 und 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Auch "Alle unter einem Dach" (6,5 Prozent um 15:02 Uhr), "Hör mal wer da hämmert" (5,7 Prozent um 16:14 Uhr) und "King of Queens" (6,8 Prozent um 16:43 Uhr) überzeugten restlos - und weitere Folgen der genannten Serien sorgten auch am Vorabend bis 20:15 Uhr noch durchweg für Marktanteile von mehr als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime sorgte der Bond-Film "Der Hauch des Todes" dann auch noch für immerhin 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch bei ProSieben Maxx war es aber nicht die Primetime, sondern bereits das Vorabendprogramm, das für den guten Tageswert sorgte. "One Piece" steigerte sich über die drei Folgen hinweg von bereits sehr starken 3,8 Prozent Marktanteil auf zuletzt 5,2 Prozent um 18:27 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach punkteten auch "Detektiv Conan" mit 3,4 Prozent und "Futurama" mit 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV