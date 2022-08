Die Popularität der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY" ist ungebremst. Nachdem die Live-Sendung mit Rudi Cerne Anfang August sogar auf 19 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam, standen diesmal ähnlich starke 16,6 Prozent zu Buche. Mit rund 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in diesem Alter belegte das Format jedenfalls den ersten Platz der Reichweiten-Charts am Mittwoch. Gleiches gilt auch für den Gesamtmarkt, hier reichte es für "XY" zu 4,72 Millionen. 20,8 Prozent Marktanteil wurden gemessen.

Das im Anschluss gesendete "heute journal" profitierte von "XY" und sicherte sich im Schnitt 3,91 Millionen zusehende Personen, was einen durchschnittlichen Marktanteil in Höhe von 18 Prozent nach sich zog. "Auslandsjournal" und "ZDFzoom" folgten mit zwölf und 11,3 Prozent bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, ehe "Markus Lanz" nach 23:15 Uhr die Quote auf 14,4 Prozent steigen ließ. 1,40 Millionen Menschen sahen den in Hamburg produzierten Spätabendtalk.

Das Erste musste ein bisschen zurückstecken. Ab 20:15 Uhr holte dort der Film "Der Fall Bruckner" nicht mehr als 2,67 Millionen Zuschauende. Bei der Ausstrahlung handelte es sich um eine Wiederholung, daher sind die erzielten 11,8 Prozent sicherlich als akzeptabel zu werten. "Plusminus" schloss sich mit 10,7 Prozent an. Tagsüber sicherte sich "Gefragt – gejagt" schöne 15,2 Prozent, "Sturm der Liebe" punktete mit 12,2 Prozent. Das neue "Leichter leben" kam ab 14:10 Uhr auf verbesserungswürdige 6,8 Prozent.

Gefragt war indes auch die Primetime von ZDFneo. Dort holten zwei Wiederholungen der Krimireihe "Wilsberg" Marktanteile von rund sechs Prozent 1,37 sowie 1,13 Millionen Personen schalteten durchschnittlich ein. Mit 3,8 Prozent Tagesmarktanteil insgesamt nahm ZDFneo am Mittwoch den sechsten Rang ein; und lag noch vor ProSieben, RTLzwei und Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV