Mit knapp zehn Prozent Marktanteil ist der Einstand von Jörg Pilawas "Zurück in die Schule" im Sat.1-Programm geglückt. Bei den Jüngeren noch gefragter war RTL, wo neben "Take me Out XXL" insbesondere "RTL Direkt" überraschte.