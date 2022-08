Die amerikanische Fernsehserie "This is us" findet im deutschen linearen Fernsehen auch bei einem weiteren Anlauf nicht ausreichend Fans. Das bekommt dieser Tage Sixx zu spüren. Dort laufen Episoden des Formats aktuell am Mittwochabend. Nachdem die Werte jüngst schon deutlich unterdurchschnittlich ausfielen, waren in dieser Woche erstmals gar keine Zuschauerinnern und Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren messbar. Heißt grob gesagt: Offiziell schauten weniger als 5000 zu.

Sixx hatte somit am Mittwoch ab kurz nach 22 Uhr 0,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt kam "This is Us" zu dieser Zeit auf rund 60.000 Zusehende. Eine zuvor gesendete Episode hatte rund 50.000 Personen erreicht, hier lag der Zielgruppen-Marktanteil noch bei 0,3 Prozent.



Sender, die stärker unterwegs waren, finden sich somit reichlich. Sat.1 Gold etwa, wo ein "Navy CIS: New Orleans"-Doppelpack auf 1,2 sowie 1,9 Prozent Marktanteil kam. Oder der Disney Channel, wo sich mehrere Ausgaben von "Dharma & Greg" nach anfänglichen Schwierigkeiten bei um die ein Prozent einpegelten. Selbst Tele 5 fuhr mit "Unheimliche Videos – Wahrheit oder Fake?", "Expedition X" und "The Haunting of Sharon Tate" und Werten zwischen 0,9 sowie 1,2 Prozent besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV