Die Marktführerschaft des ZDF ist am Nachmittag weiterhin sehr beeindruckend. Selten läuft es für den Mainzer Sender jedoch so stark wie am Donnerstag, als "Die Rosenheim-Cops" um 16:13 Uhr auf herausragende 27,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kamen. Will heißen: Mehr als jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß, entschied sich für die Wiederholung der ZDF-Serie. Keine andere TV-Sendung erzielte damit am Donnerstag einen höhen Marktanteil. Durchschnittlich schalteten 2,53 Millionen Menschen ein. Zum Vergleich: "RTL aktuell" brachte es als stärkstes Format eines Privatsenders später nur auf 2,30 Millionen.

Sehr gefragt war im Vorfeld der "Rosenheim-Cops" zudem einmal mehr die Trödelshow "Bares für Rares", die mit 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum weiterhin sehr stabil auf starkem Niveau performt. Auch "Die Küchenschlacht" erwies sich ab 14:15 Uhr mit 1,49 Millionen Personen und einem Marktanteil von 18,8 Prozent einmal mehr als sichere Bank für das Zweite.

Das Erste wiederum sucht weiter nach einem Erfolgsrezept für den Nachmittag: Dort verzeichnete das neue Magazin "Leichter leben" ab 14:10 Uhr nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,8 Prozent Marktanteil. Damit lief es für die Sendung noch einmal schlechter als an den ersten drei Tagen. Dazu kommt, dass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich 2,1 Prozent. "Sturm der Liebe" machte seine Sache danach besser, kam ohne den Telenovela-Rückenwind von "Rote Rosen" aber insgesamt nicht über 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 9,9 Prozent hinaus.

Sehr überschaubar war danach zudem das Interesse an der ersten Etappe der Deutschland Tour: Gerade mal 470.000 Radsport-Fans waren ab 16 Uhr dabei. Mehr als ein Marktanteil von 5,1 Prozent war nicht drin. Zweistellig wurden die Marktanteile erst nach 17 Uhr, als "Brisant" übernahm. Aber vor allem "Gefragt - gejagt" erwies sich später wieder als voller Erfolg: Die Quizshow kam mit 2,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf 16,2 Prozent Marktanteil und schnitt auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,6 Prozent sehr gut ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV