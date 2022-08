am 28.08.2022 - 09:43 Uhr

Kabel Eins versucht künftig, samstags mit Eigenproduktionen statt alter US-Serien zu punkten. Den Anfang machte in dieser Woche Peter Giesel mit "50 Jahre Ballermann". Doch Partystimmung dürfte beim Blick auf die Quote in Unterföhring heute wohl noch nicht wirklich aufkommen: Ab 20:15 Uhr erzielte die rund 150-minütige Sendung nämlich nur sehr magere 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen im Schnitt 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Doch es zahlte sich für Kabel Eins aus, dass man die Sendung am späteren Abend gleich noch einmal wiederholte. Nachdem ein "Abenteuer Leben Spezial" ab 22:47 Uhr den Marktanteil schon auf 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen ließ, kam die zweite Ausstrahlung von "50 Jahre Ballermann" ab 23:18 Uhr auf gute 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch die absolute Reichweite in der Zielgruppe lag mit 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen für die Wiederholung ab 23:18 Uhr höher als für die Ausstrahlung ab 20:15 Uhr, dieim Schnitt 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten. Insgesamt sahen zwischen 23:18 Uhr und 1:38 Uhr nachts noch 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Musikalisch in ganz anderer Richtung war am Samstag Vox unterwegs: Alvaro Soler und Nico Santos wandelten dort in Kuba auf den Spuren von Buena Vista. Die fast vierstündige Doku fand allerdings nur wenig Anklang, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam nicht über 3,0 Prozent hinaus, insgesamt sahen im Schnitt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Sehr schwer tat sich aber auch ProSieben, wo der Film "12 Years a Slave" um 20:15 Uhr nur 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, in Sat.1 landete "The Boss Baby" sogar nur bei 4,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - und damit noch hinter RTLzwei, wo "Judge Dredd" um 20:15 Uhr 5,0 Prozent Marktanteil erzielen konnte. 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Film bei RTLzwei insgesamt im Schnitt, Sat.1 kam nur auf eine Gesamt-Reichweite von 460.000 Personen.

Viele Erfolge gab's dafür bei kleineren Sendern. Tele 5 etwa kann mit den 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Anklage: Mord - Im Namen der Wahrheit" zufrieden sein, Super RTL kam mit "Werner - Beinhart" auf 2,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, der Disney Channel sogar auf 3,3 Prozent für "Merida - Legende der Highlands".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV