Mit dem Schlusspunkt der diesjährigen Sommerspecials der Vox-Primetime-Show "Grill den Henssler" geht auch die Zeit mit Mirja Boes in der Jury der Sonntagabend-Sendung zu Ende. Zum Abschied generierte eine primetimefüllende Folge des Formats mit Steffen Henssler die besten Zielgruppen-Marktanteile seit 2020. Gemessen wurden im Schnitt 10,7 Prozent bei den Werberelevanten. Und weil es nicht das erste Mal war, dass die Kochshow in diesem Sommer zweistellige Ergebnisse lieferte, steht unter dem Strich die beste Staffel seit 2019 – im Schnitt kamen die nun jüngst gezeigten Folgen auf rund 9,3 Prozent. Die Boes-Abschiedssedung sicherte sich am Sonntag nun 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Abseits der Kochshow hatte Vox aber an vielen Ecken und Enden Probleme. Eine 16-Uhr-Wiederholung von "Biete Rostlaube, suche Traumauto" kam nicht über vier Prozent in der Zielgruppe hinaus. Die im Anschluss gezeigten Formate "Auto Mobil" und "Die Beet-Brüder" taten sich mit 5,3 und 4,5 Prozent ebenfalls reichlich schwer. Doch Vox war damit bei Weitem nicht alleine.



Ein Blick auf die Tagesmarktanteile wirft überhaupt kein gutes Bild auf die großen Privatsender. Hier sicherte sich Vox mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent (14-49) den ersten Rang und lag knapp vor ProSieben mit 6,8 Prozent. RTL kam nicht über sechseinhalb Prozent am Sonntag hinaus. Der einst so stolze Sender fiel mit tagsüber gezeigten Filmen weit unter sonst übliche Werte. "Louis, der Geizkragen" floppte morgens mit fünf Prozent. Danach holte "Der Querkopf" nur dreieinhalb Prozent, es folgten "Balduin, der Trockenschwimmer" und "Brust oder Keule" mit knapp fünf Prozent. Erst ab 16.45 Uhr, bei der Ausstrahlung von "Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe" lief es angesichts von knapp acht Prozent in der Zielgruppe etwas besser.

