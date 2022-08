Weiterer Rückschlag für Sat.1 am Montagabend. Nach schon schwachem Start der neuen Julia-Leischik-Sendung "Das Haus am Meer" haben sich die Marktanteile in der zweiten Woche aus Sicht der Verantwortlichen in die falsche Richtung entwickelt. Mit nur noch 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist die Produktion von Endemol und Rainer Laux inzwischen ein richtiger Flop. Gerade einmal noch 0,24 Millionen Personen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu, insgesamt ging die Reichweite auf 1,15 Millionen zurück. "Das Haus am Meer" spricht also überwiegend Menschen an, die nicht zur kommerziell wichtigen Zielgruppe gehören. Jünger als 14 oder älter als 49 waren demnach um die 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer des Emotainment-Formats.

Ein Flop war auch das nachfolgende "Stark, stärker…", das am späteren Abend nur noch rund drei Prozent der Umworbenen für sich begeisterte. Und weil sich auch tagsüber die massiven Sat.1-Probleme mehren, reichte es am Montag beim Sender nur für wirklich enorm schlechte 5,4 Prozent Tagesmarktanteil (14-49). Der Vorabend ist aus Quotensicht weiterhin eine riesengroße Baustelle. Zumindest am ersten Tag der Programmierung hat es noch nichts geholfen, "Lenßen übernimmt" nun auch in der 18-Uhr-Stunde zu spielen. Je 3,6 Prozent Marktanteil sicherte sich die Ermittler-Serie bei den 14- bis 49-Jährigen. Um 17 und 17:30 Uhr war die Produktion noch bei knapp sieben und fünfeinhalb Prozent gelandet. Und "Doppelt kocht besser" empfiehlt sich um 19 Uhr inzwischen dringend für eine Auszeit; die Kochshow floppte am Montag mit 2,8 Prozent. Insgesamt schalteten rund 420.000 Personen ein.



Gefragter war da schon das ProSieben-Nachmittagsprogramm: Die Sitcoms sicherten sich um die zehn Prozent in der Zielgruppe, in diesem Bereich ordneten sich zudem auch "Taff" und "Newstime" ein. Schwerer taten sich am Vorabend zwei "Simpsons"-Folgen (6,6% und 8,8%). Zur Primetime holte Thilo Mischke mit "ProSieben Thema. Afghanistan im Griff der Taliban" 7,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 0,69 Millionen Menschen schauten die Reportage. Mit Blick auf die Marktanteile lieferte in den Vorwochen "Grey's Anatomy" deutlich weniger ab; im August schwankten die Werte der Medical zwischen etwa fünf und sieben Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV