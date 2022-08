am 30.08.2022 - 09:15 Uhr

Die neue Staffel der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" ist mit starken Quoten ins Fernsehen zurückgekehrt. Der Auftakt bescherte dem Privatsender am Montag ab 20:15 Uhr im Schnitt 14,5 Prozent Marktanteil, ein Jahr zuvor startete die damalige Staffel auf ähnlichem Level. Rückläufig war die Gesamtreichweite. Begann die Herbststaffel 2021 mit rund zwei Millionen Zusehenden, waren diesmal 1,67 Millionen dabei. Erfolgreich unterwegs war Vox auch nachmittags. Um 16 Uhr übernahm "Guidos Deko-Queen" und das direkt mit einem Marktanteils-Rekord.

Mit 11,3 Prozent Marktanteil fügte sich die Produktion prima in einem ohnehin sehr gefragten Nachmittag ein. Im Vorfeld hatten schon "Mein Kind, dein Kind" und "Shopping Queen" mit 11,1 und 12,3 Prozent Marktanteil absolut überzeugt. Insgesamt sicherte sich Vox um 14 Uhr 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, danach waren es 0,41 und 0,45 Millionen. 690.000 Menschen schauten ab 17 Uhr "Zwischen Tüll und Tränen", hier lag die Zielgruppen-Quote bei guten neun Prozent. Wenig verwunderlich also, dass Vox in Sachen Tagesmarktanteil eine sehr starke Figur abgab und mit 9,6 Prozent nur drei Zehntel hinter dem erstplatzierten RTL ins Ziel kam.

Bei RTL holte eine weitere "Wer wird Millionär?"-Folge zur Primetime 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Quiz kam insgesamt auf 13,3 Prozent, 11,6 Prozent wurden bei den Jüngeren gemessen.



"RTL Direkt" und "Extra" schlossen sich mit schwächeren 8,6 und 10,1 Prozent an. Nicht wirklich funktioniert hat eine Daytime-Programmierung anlässlich des Todestags von Lady Di: Um 15 Uhr erreichte die Doku "Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende. Die 1990er" nur 4,9 Prozent Marktanteil. Vorherige Teile rund um die 70er und 80er hatten RTL vormittags zwischen zehn und zwölf Uhr nur 4,5 und 7,2 Prozent Marktanteil eingebracht. Auf 7,4 Prozent kam eine weitere Doku ab 16 Uhr, die sich mit William und Kate befasste.

Stark schnitt indes Das Erste mit einem Themenabend rund um das Wasser ab. Schon um 20:15 Uhr hatten insbesondere Jüngere großes Interesse an der Doku "Die große Dürre": 11,8 Prozent Marktanteil erzielte die 45 Minuten lange Sendung, danach kam ein "Hart aber fair"-Talk zum Thema Wasser und Klimawandel auf starke 8,8 Prozent. Insgesamt schauten 2,77 und 2,59 Millionen Personen zu. Im Gesamtmarkt stärker war der ZDF-Fernsehfilm der Woche: "Laim und das Hasenherz" kam in Erstausstrahlung auf 4,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit gingen sehr gute 18,9 Prozent Marktanteil einher.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV