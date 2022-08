Anlässlich des Todestages von Lady Di haben am Dienstag sowohl RTL als auch Sat.1 großflächig auf Dokumentationen gesetzt. Sat.1 widmete Diana sein Abendprogramm, RTL darüber hinaus auch wesentliche Teile des Line-Ups tagsüber. Bis auf eine Ausnahme ließen sich damit aber keine guten Quoten generieren. Sowohl RTL als auch Sat.1 schnitten in der Primetime weit unterdurchschnittlich ab. "Der Kampf der Prinzessinnen: Wer knackt den Diana Code?", ein Format, das sich in wesentlichen Zügen auch mit dem heutigen Königshaus befasste, kam ab 20:15 Uhr nur auf 7,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. 1,71 Millionen Menschen schauten zu.

Mittags räumte "Punkt 12" derweil mächtig ab. Die dreistündige Sendung holte für RTL 17,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und somit den fünftbesten Wert dieses Jahres. Morgens tat sich indes erneut "Punkt 8" mit diesmal rund zwei Prozent in der klassischen Zielgruppe richtig schwer. "Punkt 6" hatte noch knapp zehn Prozent eingefahren. In der Zielgruppe kam RTL mit 9,1 Prozent im Tagesschnitt auf Platz zwei, Sat.1 musste sich mit sechs Prozent zufrieden geben. Die Spitzenposition ging an ProSieben mit etwas mehr als zwölf Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV