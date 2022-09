Nachdem das ZDF am Dienstag den sehr deutlichen 8:0-Sieg von RB Leipzig in Ottensen übertrug und - auch angesichts der Tatsache, dass früh feststand, dass es zu keiner Pokal-Sensation kommen wird - demit lediglich 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, fuhr Das Erste am Mittwoch deutlich bessere Quoten ein. Zwar war auch hier - trotz eines Abseitstores - letztlich recht schnell klar, dass Viktoria Köln dem FC Bayern wohl kein Bein stellen wird, der FC Bayern kann aber natürlich auf eine wesentlich größere Fangemeinde bauen als RB Leipzig.

Und so verfolgten im Schnitt 5,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel am Mittwoch im Ersten im Schnitt, was einem Marktanteil von 22,8 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Damit war die Fußball-Übertragung die meistgesehene Sendung des Tages. Die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause erreichten 5,18 Millionen Menschen. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Reichweite der "Tagesthemen" sogar minimal höher als der Durchschnitt der gesamten Partie, was darauf hindeutet, dass angesichts des letztlich klaren Ausgangs nicht alle bis zum Schluss dran blieben. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug für die Partie trotzdem sehr gute 23,5 Prozent, Das Erste war damit natürlich auch bei den Jüngeren klarer Marktführer.

Spät am Abend erinnerte Das Erste dann noch an den jüngst verstorbenen ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. De halbstündigen Nachruf sahen ab 23 Uhr im Schnitt 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Danach lief noch die 90-minütige Doku "Gorbatschow - Eine Begegnung", bei der 0,65 Millionen Personen dran blieben.

Für die Tagesmarktführung reichte es für Das Erste am Mittwoch übrigens trotz Fußball nicht, beim Gesamtpublikum lag das ZDF trotz einer schwächeren Primetime über den gesamten Tag gesehen mit 14,4 zu 12,6 Prozent vorn. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Das Erste zwar auf überdurchschnittliche 10,5 Prozent Tagesmarktanteil, RTL lag mit 11,5 Prozent aber trotzdem davor.

