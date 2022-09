Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die insgesamt höchste zeitversetzte Nutzung wurde in der vergangen Woche für den ZDF-Krimi "München Mord - Schwarze Rosen" gemessen, dort zog die Reichweite nach der endgültigen Gewichtung noch um 380.000 auf 5,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum letztlich über die 25-Prozent-Marke hievte. Angesichts der ohnehin schon hohen Reichweite war der Anteil der zeitversetzten Nutzung aber trotzdem deutlich geringer als beispielsweise bei "The Voice of Germany", das sich bei der ProSieben-Ausgabe vom Donnerstag nachträglich noch um über eine viertel Million auf 2,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesteigert hat.

Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil von "The Voice of Germany" nachträglich um ganze zwei Prozentpunkte auf nun 16,4 Prozent - womit ProSieben sich an diesem Abend doch noch zum Marktführer krönen konnte, weil "Jurassic World" im ZDF kaum zeitversetzte Nutzung verzeichnete und so auf 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurückfiel. Die Freitagsausgabe von "The Voice of Germany" in Sat.1 konnte ihren Marktanteil hingegen nur minimal um 0,2 Prozentpunkte auf 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern. Hier baute stattdessen RTL die Führung aus, weil "Lego Masters" noch um 1,2 Prozentpunkte auf nun 16,9 Prozent Marktanteil zulegen konnte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA München Mord - Schwarze Rosen 27.08.

20:15 5,74

(+0,38) 25,1%

(+0,8%p.) 0,36

(+0,03) 8,0%

(+0,4%p.) The Voice of Germany 25.08.

20:14 2,19

(+0,26) 10,2%

(+0,9%p.) 0,74

(+0,12) 16,4%

(+2,0%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 24.08.

20:14 4,96

(+0,24) 21,4%

(+0,6%p.) 0,94

(+0,15) 18,6%

(+2,0%p.) The Tourist - Duell im Outback 22.08.

23:11 1,54

(+0,22) 12,7%

(+1,3%p.) 0,20

(+0,05) 7,1%

(+1,4%p.) extra 3 25.08.

22:50 1,50

(+0,20) 10,6%

(+1,1%p.) 0,39

(+0,13) 12,6%

(+3,9%p.) Lego Masters 26.08.

20:15 1,52

(+0,19) 6,6%

(+0,6%p.) 0,83

(+0,11) 16,9%

(+1,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 25.08.

18:48 1,96

(+0,19) 11,8%

(+0,8%p.) 0,31

(+0,09) 10,6%

(+2,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 26.08.

19:38 2,10

(+0,17) 10,4%

(+0,7%p.) 0,67

(+0,08) 17,4%

(+1,4%p.) XY gelöst 26.08.

21:14 3,68

(+0,16) 15,6%

(+0,2%p.) 0,44

(+0,05) 8,4%

(+0,3%p.) The Tourist - Duell im Outback 22.08.

22:14 2,01

(+0,16) 10,7%

(+0,5%p.) 0,23

(+0,04) 5,4%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.08.-28.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den größten Marktanteils-Zuwachs bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete in der vergangenen Woche (wenn man mal die Sendungen aus dem Nachtprogramm außen vor lässt) erneut "Extra 3". Die ARD-Satiresendung steigerte sich um 3,9 Prozentpunkte auf nun 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um 200.000 auf 1,5 Millionen. Auch der gewaltige Marktanteils-Zuwachs für "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" um 2,4 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist wieder auffällig.

Beeindruckend ist aber vor allem auch, dass sich die Anime-Serie "One Piece" bei ProSieben Maxx am Freitag noch um 2,1 Prozentpunkte auf wirklich herausragende 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte. Zum Vergleich: Sat.1 erreichte mit "K11" zur gleichen Zeit einen Marktanteil von 6,0 Prozent in dieser Altersgruppe, ProSieben lag mit den "Simpsons" bei 7,3 Prozent. Über die ganze Woche gesehen erzielten die neuen "One Piece"-Folgen übrigens nach der endgültigen Gewichtung 5,6 Prozent Marktanteil - ein ganzer Prozentpunkt mehr als vorläufig ausgewiesen wurde.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 25.08.

22:50 1,50

(+0,20) 10,6%

(+1,1%p.) 0,39

(+0,13) 12,6%

(+3,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 25.08.

18:48 1,96

(+0,19) 11,8%

(+0,8%p.) 0,31

(+0,09) 10,6%

(+2,4%p.) One Piece 26.08.

18:32 0,21

(+0,07) 1,3%

(+0,4%p.) 0,19

(+0,06) 7,1%

(+2,1%p.) The Voice of Germany 25.08.

20:14 2,19

(+0,26) 10,2%

(+0,9%p.) 0,74

(+0,12) 16,4%

(+2,0%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 24.08.

20:14 4,96

(+0,24) 21,4%

(+0,6%p.) 0,94

(+0,15) 18,6%

(+2,0%p.) The Princess 24.08.

22:59 0,99

(+0,11) 9,6%

(+0,7%p.) 0,16

(+0,05) 6,5%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 26.08.

19:38 2,10

(+0,17) 10,4%

(+0,7%p.) 0,67

(+0,08) 17,4%

(+1,4%p.) The Tourist - Duell im Outback 22.08.

23:11 1,54

(+0,22) 12,7%

(+1,3%p.) 0,20

(+0,05) 7,1%

(+1,4%p.) Lego Masters 26.08.

20:15 1,52

(+0,19) 6,6%

(+0,6%p.) 0,83

(+0,11) 16,9%

(+1,2%p.) One Piece 24.08.

18:29 0,15

(+0,04) 1,0%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,04) 5,2%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.08.-28.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV