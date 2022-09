Während Oliver Welke und die "heute-show" noch bis zur kommenden Woche in der Sommerpause verweilen, startete das "ZDF Magazin Royale" schon an diesem Freitag in die Herbststaffel. Bemerkenswert: Obwohl das stattdessen gezeigte "heute-show Spezial", für das Lutz van der Horst und Fabian Köster bei der Bundeswehr unterwegs waren, deutlich weniger Publikum anlockte als sonst eine reguläre Ausgabe der "heute-show", lag der Marktanteil des "ZDF Magazin Royale" zumindest beim jüngeren Publikum sogar über dem Schnitt der vorangegangenen Staffel.

So reichten 0,58 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer am freitag ab 23:04 Uhr für einen sehr guten Marktanteil von 16,8 Prozent in dieser Altersgruppe. Böhmermann schaffte es trotz der späten Uhrzeit, die Reichweite im Vergleich zum vorausgehenden "heute-show Spezial" in der jüngeren Altersgruppe sogar minimal zu steigern. Dort sahen im Schnitt 0,57 Millionen Personen zwischen 14 und 49 Jahren zu, was - ebenfalls schon starken - 13,7 Prozent Marktanteil entsprach.

In Sachen Gesamt-Reichweite machte sich das Fehlen der klassischen "heute-show" dann aber doch etwas stärker bemerkbar. Das "heute-show Spezial" erreichte ab 22:30 Uhr mit ingesamt 2,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein deutlich geringeres Publikum als normale Ausgaben, im Anschluss konnte auch das "ZDF Magazin Royale" nicht so viele Leute erreichen wie sonst. Die Gesamt-Reichweite lag hier diesmal bei 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 9,2 Prozent Marktanteil entsprach.

Im Anschluss an das "ZDF Magazin Royale" zeigte das ZDF noch das neue Format "Music Impossible - Mein Song. Dein Sound.", das vom in den jüngeren Altersgruppen so starken Vorlauf profitierte und ebenfalls noch einen erfreulichen Marktanteil von 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Beim Gesamtpublikum sah es allerdings mau aus: Mehr als 6,1 Prozent Marktanteil waren mit insgesamt 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zu holen.

Beim Gesamtpublikum punktete das ZDF dafür schon zum Start in den Abend, wo die neue Serie "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" dem ZDF mit 4,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg bescherten. Der Marktanteil belief sich auf 18,7 Prozent. Dafür waren hier allerdings nur überschaubar viele Jüngere dabei, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei mäßigen 6,3 Prozent. "XY gelöst" kam danach mit 3,24 Millionen zusehenden Personen auf 13,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Erste hatte mit dem Film "Mutter, Kutter, Kind" das Nachsehen und erreichte im Schnitt 3,05 Millionen Menschen zur besten Sendezeit. Das entsprach einem Marktanteil von 13,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV