1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Sonntagvorabend den Auftakt der neuen Staffel von "Das große Backen" an - das war die geringste Reichweite in der Geschichte des Formats und sieht auf den ersten Blick wie ein doch erheblicher Rückgang im Vergleich zu den 1,6 Millionen aus, die im letzten Jahr die erste Folge gesehen hatten. Allerdings lief die Staffel in den letzten beiden Jahren auch jeweils erst im November und Dezember, wenn die TV-Reichweiten generell höher sind als Anfang September - diesmal dürfte es wohl auch mit Blick auf die im Winter noch anstehende Fußball-WM schon deutlich früher losgegangen sein.

Aufschlussreicher ist also ein Vergleich mit dem Jahr 2019, als "Das große Backen" ebenfalls schon Anfang September startete - und damals zu Beginn mit im Schnitt 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur wenig mehr Publikum erreichte. Im Verlauf der Stafel zog die Reichweite damals zudem noch deutlich über die 2-Millionen-Marke an, worauf man auch diesmal hoffen dürfte.

Zumindest die Marktanteile stimmen die Sat.1-Verantwortlichen aber sicherlich auch jetzt schon glücklich: Mit 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen übertraf der Staffel-Auftakt den Senderschnitt jedenfalls schon sehr deutlich und lag auch bereits in der Nähe des Staffel-Schnitts aus dem vergangenen Jahr (zur besseren Vergleichbarkeit jeweils nur die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte Nutzung berücksichtigt). Auch beim Gesamtpublikum wurde das übliche Sat.1-Niveau mit 7,8 Prozent Marktanteil schon deutlich übertroffen.

Sat.1 lag damit am Sonntagvorabend meist vor RTL. Zwar konnte "RTL aktuell" ab 18:44 Uhr mit 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen, ein Best of von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" blieb ab 17:15 Uhr aber zunächst bei nur 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, zwischen 17:44 Uhr und 18:45 Uhr wurden 5,3 Prozent erzielt. "Exclusiv Weekend" blieb ab 19:11 Uhr mit 8,2 Prozent Marktanteil ebenfalls blass. Bei ProSieben kamen am Vorabend "Galileo Stories" auf 7,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe, "Galileo Plus" danach auf 8,2 Prozent.

Zufrieden sein kann man bei Kabel Eins, wo sich "Die Poolbauer" auf ihren bisherigen Bestwerte von 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnten, noch besser stand aber RTLzwei da, wo "Grip - Das Motormagazin" mit 5,9 Prozent Marktanteil überzeugte. Damit ließ RTLzwei die "Beet-Brüder" hinter sich, die sich bei Vox mit 5,2 Prozent Marktanteil noch eher schwer taten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV