Mit der Veröffentlichung der Montags-Quoten am Dienstagmorgen ist es ein gutes Stück unwahrscheinlicher geworden, dass Sat.1 in der kommenden Woche nochmals eine Episode der Julia-Leischik-Primetime-Sendung "Das Haus am Meer" ausstrahlen wird. Die dritte Folge der Reihe, die nun am Montagabend zur besten Sendezeit über die Bildschirme flimmerte, fiel auf einen neuen Tiefstwert und sicherte sich für Senderverhältnisse absolut inakzeptable 1,6 Prozent Marktanteil. Gestartet war die Sendung aus dem Hause Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions 14 Tage zuvor noch mit rund fünfeinhalb Prozent, was damals schon nicht allzu berauschend war. Die dritte Ausgabe sicherte sich nun noch rund 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie fiel somit erstmals unter die Millionen-Marke.

So musste sich Sat.1 am Montagabend in der Zielrguppe beispielsweise von Tele 5 überholen lassen. Dort laufen seit Wochen die Folgen von "Star Trek: Discovery" sehr stabil. In dieser Woche fuhr die US-Serie 2,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. Zurück aber zum katastrophal gelaufenen Sat.1-Abend. Daran änderte ab kurz vor halb elf dann auch "Stark, stärker" nichts, das mit zwei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe Vorlieb nehmen musste. "Das große Backen" schloss sich ab kurz vor halb zwölf mit schlechten 2,8 Prozent an. Tagsüber schlug sich die nachmittägliche Ermittler-Schiene passabel, "Richter & Sindera" etwa erreichten teils etwas mehr als zehn Prozent. Sat.1 landete bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent.



Schlecht lief der Montag auch für RTLzwei; der Privatsender kam im Tagesschnitt nicht über 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Das lag unter anderem daran, dass die recht viel beworbene neue Kelly-Doku nicht zündete. Über 4,3 Prozent bei den Jungen kam die Debüt-Ausgabe von "The Kelly Family – Die Reise geht weiter" jedenfalls nicht hinaus. Rund 800.000 Personen schalteten ein. Obendrein klappte auch das Zusammenspiel mit Wiederholungen der "Wollnys" nicht. Nach 22:20 Uhr fielen zwei Episoden rund um die Großfamilie auf unter zwei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV