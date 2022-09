am 06.09.2022 - 09:08 Uhr

Seit Montag ist Barbara Salesch mit neuen Folgen im deutschen Fernsehen zurück; allerdings nicht mehr in Sat.1, sondern nun im Programm von RTL und RTL Up. Beim großen Privatsender laufen zunächst 50 Episoden montags bis freitags um elf Uhr. Dort haben sie vom mehrheitlich glücklosen "Chefkoch TV" übernommen und auf Anhieb eine höhere Zielgruppen-Quote erzielt als jede einzelne Ausgabe der Kochshow zuvor. 12,9 Prozent Marktanteil wurden generiert, der beste Wert von "Chefkoch TV" lag bei 12,3 Prozent, im Schnitt landete die Kochshow bei zirka 5,4 Prozent. 0,49 Millionen Personen sahen am Montag nun "Barbara Salesch – Das Strafgericht" im Schnitt.

Die Richterin erwies sich als kleiner Publikumsmagnet. Das zuvor wiederholte "110 – Echte Fälle der Polizei" sicherte sich nämlich nur 0,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Umworbenen kam die 10-Uhr-Sendung auf 7,8 Prozent. Gut unterwegs war Salesch derweil auch beim Spartensender RTL Up, der die Debütfolge ab 19:30 Uhr wiederholte. 0,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu – also nochmals fast so viele wie vormittags bei RTL. Die Quote lag hier insgesamt bei 2,1 Prozent. Im Vorfeld hatten Re-Runs von "Das Strafgericht" teils mehr als vier Prozent eingefahren.

RTL punktete indes auch mit Quiz und Information. "Wer wird Millionär?" war am Montag die zweitmeistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen nach der "Tagesschau". Das Ratespiel lockte im Schnitt 3,7 Millionen Menschen an (15%). In der Zielgruppe wurden ab viertel nach Acht schöne 16,3 Prozent gemessen. Zuletzt lief es für die Quizshow im Rahmen der 3-Millionen-Euro-Woche Anfang August stärker.

Punkten konnte RTL auch mit "RTL Aktuell" um 18:45 Uhr: Gesendet aus dem neuen Newsstudio, kam die 20 Minuten lange Informationssendung auf 3,11 Millionen Zuschauende (18,7%). Bei den Jüngeren wurden 16,6 Prozent gemessen. So gewann RTL den Montag mit 11,5 Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil und landete vor einem ebenfalls sehr starken Vox mit 10,1 Prozent.

Dort räumte "Die Höhle der Löwen" zur Primetime ab. Die Gründershow war in der Zielgruppe ähnlich gefragt wie "Wer wird Millionär?". Erreicht wurden 16,3 Prozent – Staffelbestwert. 1,92 Millionen Menschen schauten zu. Weitere Vox-Hits am Montag: "Das perfekte Dinner" um 19 Uhr mit 10,1 Prozent sowie das Nachmittags-Line-Up, bestehend aus "Shopping Queen", "Guidos Deko Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen", das konstant bei rund neuneinhalb Prozent in der umworbenen Gruppe lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV