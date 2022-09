"Wer stiehlt mir die Show?" bleibt für ProSieben ein voller Erfolg, das hat sich auch in diesem Sommer nicht geändert. Im Gegenteil: Der durchschnittliche Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag sogar noch etwas höher als Anfang des Jahres. Betrachtet man nur die vorläufig gewichteten Quoten, dann reichte es in diesem Sommer im Schnitt erstmals für knapp über 20 Prozent, Anfang des Jahres war man hauchdünn unter dieser Marke geblieben. Durch zeitversetzte Nutzung erhöht sich dieser Wert im Nachhinein noch - da diese für das Staffelfinale gestern aber naturgemäß noch nicht vorliegt, haben wir zur besseren Vergleichbarkeit jeweils nur die vorläufig gewichteten Zahlen hergenommen.

Die absolute Reichweite der Sommerstaffel war aber natürlich erwartungsgemäß geringer als Anfang des Jahres und lag bei im Schnitt 1,37 Millionen - etwa genauso hoch wie im vergangenen Jahr. Anfang des Jahres hatten im Schnitt noch knapp 1,9 Millionen Personen die sechs Ausgaben verfolgt. Das Staffelfinale am Dienstag sahen sich nun im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was 6,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 20,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Dieser starke Vorlauf führte dazu, dass im Anschluss "Late Night Berlin" mit Schwung aus der Sommerpause kam: 14,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was der beste Wert seit November 2020 war. Neben der Vorlage durch "WSMDS" trug dazu allerdings auch die vergleichsweise späte Sendezeit bei: Erst kurz nach 23:30 Uhr ging's los, in den letzten Staffeln hatte die Sendung auch schon teils über eine Stunde früher begonnen. Insgesamt verfolgten 0,49 Millionen Personen das "LNB"-Comeback im Schnitt, darunter 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige.

ProSieben lag beim jüngeren Publikum damit den ganzen Abend weit vor der Konkurrenz und sicherte sich mit einem Tagesmarktanteil von 12,7 Prozent auch die Tagesmarktführung vor RTL, das sich mit 8,8 Prozent begnügen musste, und Vox, das 7,0 Prozent erreichte. Erfolgreich war ProSieben neben der Primetime vor allem auch mit "The Big Bang Theory" am Nachmittag mit bis zu 16,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch "Taff" lief mit 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut. "Galileo" kam am Vorabend auf 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV