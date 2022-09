Neuer Herbst, neues "Sommerhaus": Am Mittwoch hat das "Sommerhaus der Stars" bei RTL on air wieder seine Pforten geöffnet und zumindest der Auftakt hat die Quoten der Premiere 2021 übertroffen. Landete der damalige Cast nur bei knapp 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, generierte RTL am Mittwochabend primetimefüllend durchaus hübsche 15,2 Prozent. 1,72 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Reality-Show, die zudem auch "RTL Direkt" half.

Die 20 Minuten langen Nachrichten, moderiert von Pinar Atalay, kamen zwischen 22:15 und 22:35 Uhr auf 17,1 Prozent Marktanteil. Das ist für die Sendung ein deutlich überdurchschnittlicher Wert und zudem der beste seit Anfang August. 1,73 Millionen Menschen schauten insgesamt zu, bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Nachrichten sogar das zweitmeistgesehene Format des ganzen Tages. 0,81 Millionen Menschen dieses Alters schauten zu, nur die "Tagesschau" im Ersten um 20 Uhr landete noch knapp über diesem Wert.

Für RTL war es also ein runder Mittwoch, der mit 11,5 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen abgeschlossen wurde. Dazu trugen auch weitere Formate bei, die als feste Bank gelten. Die Hauptnachrichten am Vorabend sicherten sich etwa etwas mehr als 17 Prozent bei den Jüngeren, "GZSZ" kam auf annähernd 15 Prozent. 14 Prozent generierte das erneut drei Stunden lange "Punkt Zwölf", das bis 15 Uhr On Air war. Und auch Barbara Salesch bestätigte die starke Performance der Vortage. Ihr "Strafgericht" punktete ab elf Uhr mit durchschnittlich 13,2 Prozent in der Zielgruppe und somit der bis dato besten Quote seit ihrer Rückkehr zu Beginn dieser Woche.



Recht stark verlief der Abend auch für Kabel Eins: Dort sicherte sich der Film "Jagd auf roter Oktober" im Schnitt 7,3 Prozent in der Zielgruppe, womit der Streifen RTLzwei die Rücklichter zeigte. Dort kamen "Die Wollnys" mit einer Doppelfolge nur auf mehr oder weniger solide 5,1 sowie 4,5 Prozent Marktanteil. Sahen den Kabel-Eins-Film im Schnitt 1,44 Millionen Personen, interessierten sich etwas mehr als 0,7 Millionen für Familie Wollny.

Nitro räumte indes mit dem Primetime-Film "James Bond 007 – Goldeneye" ab – er sicherte sich im Schnitt 840.000 Zusehende ab drei Jahren. Somit war der Actionkracher sowohl insgesamt mit 3,7 Prozent, aber auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen mit dort 3,5 Prozent ein Erfolg. Etwas mehr erwartet haben dürfte sich indes Vox mit der Filmausstrahlung "Das weiße Schweigen". Die Produktion, schon bei RTL+ zur Verfügung stehend und frisch nominiert für den Deutschen Fernsehpreis, kam ab 20:15 Uhr bei den jüngeren Personen nicht über 4,7 Prozent Marktanteil hinaus und verblieb somit ein gutes Stück unter Vox-Schnitt. Mit 1,17 Millionen Zusehenden insgesamt erzielte der Film aber immerhin die stärkste Vox-Reichweite des Mittwochs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV