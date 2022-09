Im linearen Programm wird "Liberame" nicht als Erfolg in die Fernsehgeschichte eingehen. Das ZDF zeigte am Mittwochabend die Folgen vier bis sechs der Serie – und stieß dabei insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen auf kaum Interesse. Nach 3,4 Prozent Marktanteil bei der 20:15-Uhr-Folge, ging die ermittelten Werte rasch zurück. Schauten erste Folge des Abends noch 0,18 Millionen junge Menschen, waren nach 21 Uhr nur noch rund 0,1 Millionen dabei – somit fiel die Quote auf inakzeptable 1,8 Prozent. Auch insgesamt kam die Produktion nicht gut an: 2,33 und 1,57 Millionen zusehende Personen sorgten für wenig rühmliche zehn und 6,6 Prozent Marktanteil.

Ehe das Finale der Serie lief, setzte das ZDF – ganz RTL-like – auf eingeschobene Nachrichten. Das "heute journal" ließ die Quotenkurve um 21:45 Uhr nach oben schnellen; auf sechs Prozent bei den Jüngeren und 12,8 Prozent insgesamt. Die gewonnenen Zuschauerinnen und Zuschauer waren dann aber nach 22:15 Uhr zum Serienfinale schnell wieder weg. Erneut wurden 1,36 Millionen Zusehende gemessen, erneut lag die Quote bei den Jüngeren bei gerade einmal 1,8 Prozent.



Klar erfolgreicher war die Filmwiederholung von "Eine Klasse für sich" im Ersten: Gestartet um 20:15 Uhr, kam der 90-Minüter auf 3,6 Millionen Zusehende und 15,2 Prozent, auch bei den Jüngeren wurde der Senderschnitt mit knapp neun Prozent klar übertroffen. Stark lief auch eine weitere "Maischberger"-Ausgabe mit unter anderem Markus Söder: 14,6 Prozent Marktanteil wurden ab kurz vor 23 Uhr ermittelt. 1,82 Millionen Menschen schauten den Talk im Schnitt. Zuletzt lief es für die Talkshow im März dieses Jahres stärker. Direkte Talk-Konkurrenz gab es übrigens nicht, wegen Champions-League-Zusammenfassungen dauerte es bis nach Mitternacht, ehe "Markus Lanz" sein Publikum begrüßen konnte. 1,02 Millionen (14,7%) sahen seine Sendung im ZDF.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV