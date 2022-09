RTL hat am Donnerstagabend nicht nur mit seiner Sondersendung zum Tod der Queen hohe Quoten erzielt, sondern auch mit dem Europa-League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und aserbaidschanischen Klub Qarabağ Ağdam. 3,27 Millionen Fans schalteten ab 21:00 Uhr ein, nur geringfügig weniger waren während der zweiten Hälfte dabei. Der Marktanteil lag nach 22 Uhr bei starken 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum und fiel auch in der Zielgruppe mit 15,1 Prozent sehr gut aus. Schon die erste Halbzeit hatte mit 14,2 Prozent überzeugen können.

RTL lag damit in der Primetime deutlich vor ProSieben, wo "The Voice of Germany" wohl auch den quotenstarken ARD-"Brennpunkt" zum Tod der Queen zu spüren bekam. Dadurch musste sich die Musikshow erstmals in diesem Jahr mit einem einstelligen Marktanteil zufriedengeben: Mehr als 9,7 Prozent waren für "The Voice" bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen. Zum Vergleich: Noch vor einer Woche hatte ProSieben mehr als 15 Prozent eingefahren.

Auch die Gesamt-Reichweite von "The Voice of Germany" fiel mit 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf ein neues Staffel-Tief. Wenig zu holen gab es im weiteren Verlauf des Abends dann auch für "Blamieren oder Kassieren XL", das kurzfristig anstelle des Promimagazins "red" gezeigt wurde - am Todestag der Queen eine durchaus erstaunliche Programmentscheidung. Die Quiz-Wiederholung sahen letztlich nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 7,2 Prozent zurück.

Marktanteils-Trend: The Voice of Germany Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Vox konnte dagegen am späten Abend spürbar zulegen: Um 23:00 Uhr verzeichnete "James Bond 007 - Moonrakter" stolze 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, anchdem der Bond-Streifen "Stirb an einem anderen Tag" zur besten Sendezeit noch verhaltene 6,5 Prozent erzielte. Insgesamt war der Spielfilm mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber durchaus gefragt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV