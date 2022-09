Das Fernsehprogramm am Freitag war geprägt von zahlreichen Sondersendungen zum Tod von Queen Elizabeth II. – und von ersten Auftritten des neuen Königs, King Charles III. So sahen rund 3,6 Millionen Personen einen 25 Minuten langen "Brennpunkt" im Ersten, zuvor war die "Tagesschau" allein im Ersten auf rund 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen. 16,6 Prozent ab 20 Uhr und 15,1 Prozent ab 20:15 Uhr wurden durchschnittlich im Gesamtmarkt gemessen. Zu 18 Prozent Marktanteil führten 3,3 Millionen Zusehende der ZDF-Hauptnachrichten "heute" um 19 Uhr, auf die ein Spezial des Senders folgte, das sich 2,98 Millionen (13,9%) nicht entgehen lassen wollten.

Für RTL zahlte sich aus, dass der Sender sein Live-Programm am Morgen eine halbe Stunde eher startete. "Punkt 6" lief also bereits um halb sechs an – und sicherte sich 90 Minuten lang sehr gute 15,8 Prozent Marktanteil. 220.000 Menschen sahen am frühen Morgen im Schnitt zu. Auf 9,5 und 11,0 Prozent kamen die nachfolgenden Sendungen "Punkt 7" und "Punkt 8" – letzteres lief am Freitag bis 9:15 Uhr. Eine um kurz vor zehn Uhr gestartete "Queen"-Doku, die offiziell in vier Teil ausgewiesen wird, bescherte dem Sender anfangs noch an die zehn Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, im weiteren Verlauf sanken die Marktanteile dann in Richtung der Sechs-Prozent-Marke.



Auf gute Werte kamen auch die sich in erster Linie mit dem britischen Königshaus befassenden Infoprogramme "Punkt 12" und "RTL Aktuell": Das Mittagsmagazin holte 13,4 Prozent, die auf 30 Minuten Sendezeit ausgedehnte Nachmittags-Ausgabe von "RTL Aktuell" kam auf annähernd zehn Prozent, die Hauptausgabe der Nachrichten, die bis 19:15 Uhr verlängert wurde und die erste Rede des neuen Königs live zeigte, verfolgten dann 19,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. 2,76 Millionen Leute schalteten im Schnitt ein.



Ab 18 Uhr lief bei RTL obendrein eine verlängerte "Exclusiv"-Ausgabe, die sich 12,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sicherte. Sie landete somit weit vor einem "Sat.1 Spezial", das kurzerhand zwischen 18 und 19:55 Uhr ins Programm genommen wurde. Die Live-Sendung stieß auf wenig Interesse; mehr als dreieinhalb Prozent Marktanteil waren für die Produktion nicht drin. Während "Exclusiv" auf etwa 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, sahen die Sat.1-Sendung mit Claudia von Brauchitsch nur rund 430.000 Personen.



Dafür punktete Sat.1 am Morgen und am Vormittag. Das "Frühstücksfernsehen" wurde aus aktuellem Anlass auf sechseinhalb Stunden Sendezeit verlängert, es lief also von 5:30 Uhr bis zwölf Uhr. Im Schnitt kam die Live-Sendung aus Berlin auf 17,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. In der Spitze näherte man sich der 30-Prozent-Marke an: Der News-Block um kurz vor halb sieben Uhr morgens etwa kam auf 27,5 Prozent.

