Für zahlreiche Privatsender verlief der Samstag nicht nach Plan. Da wäre etwa Sat.1 zu nennen, das in der klassischen Zielgruppe nicht über einen Tagesmarktanteil von 4,9 Prozent hinaus kam. Oder RTLzwei, das am Samstag mit nur dreieinhalb Prozent Vorlieb nehmen musste. Kabel Eins kam – hauptsächlich wegen ordentlicher Daytime – auf vier Prozent im Schnitt.

Als Kabel Eins vor acht Tagen erstmals in eine "geheime Welt" entführte und in einer knapp dreistündigen Doku am Samstagabend Bilder aus dem Freizeitpark in Rust zeigte, schauten etwas mehr als fünf Prozent der klassisch Umworbenen zu – somit generierte der Sender sehr ordentliche Werte. Nur eine Woche später fiel die neue Reihe wieder auf das Niveau zurück, das man schon zuvor von recht überschaubar laufenden US-Serien kannte. Als es diesmal um "die geheime Welt" von Luxushotels ging, lag der ermittelte Marktanteil bei gerade einmal 3,3 Prozent und somit deutlich unter Senderschnitt. 0,47 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Ein Quick-Re-Run der Folge ab 23 Uhr ließ den Zielgruppen-Marktanteil gar auf 2,8 Prozent fallen.



Ähnlich unerfolgreich war RTLzwei am Samstagabend unterwegs: Eine "Pop Giganten"-Folge zum Thema Schlager ging mit 2,8 Prozent Marktanteil baden. Die Ausgabe, die von 20:15 bis kurz vor halb ein Uhr nachts im Programm war, kam im Schnitt auf eine halbe Million Fans. Und dann wäre da noch Sat.1, das erneut am Samstag reichlich Sorgen hatte. Zwischen sieben Uhr und Mitternacht, also im halbwegs relevanten Zeitraum, kam der Privatsender am Samstag auf maximal 6,8 Prozent Marktanteil – diesen Wert stellte der Primetime-Film "Ant-Man and the Wasp" auf. 0,84 Millionen Leute ab drei Jahren sahen diesen.

