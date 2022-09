Durchschnittlich 2,7 Prozent Marktanteil erreichte der Spartensender ZDFneo am Samstag bei den Jüngeren, 2,3 Prozent insgesamt. Für die starken Werte verantwortlich war unter anderem eine Spielfilmprogrammierung, die es bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte, sich zur besten Sendezeit vor RTLzwei und auf Kabel-Eins-Augenhöhe zu platzieren. "Men in Black 3" gelangte auf vergleichsweise starke 3,2 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt schauten rund 540.000 Menschen ab drei Jahren zu. Auch der um 22 Uhr angelaufene Streifen "The 6th Day" gab mit 2,6 Prozent eine reichlich gute Figur ab.

Tagsüber hatte indes eine lange "Terra X"-Strecke schon sehr gut funktioniert. Sie lag vormittags insgesamt kontinuierlich bei über vier Prozent insgesamt, bei den Jüngeren kratzten vereinzelte Episoden sogar an der Marke von sechs Prozent. Im Programm von Nitro performten unterdessen am Nachmittag zwei Ausgaben von "Miniatur-Wunderland XXL" ganz wunderbar; ab 16 Uhr kam diese auf 2,4 sowie 2,3 Prozent. Das noch recht neue "Die Macher vom Rhein" schloss sich mit noch besseren 2,8 Prozent in der Zielgruppe an.



Mäßiges Interesse rief indes am späteren Abend das Damen-Finale der US-Open im Tennis hervor. Die Übertragung bei Eurosport startete um einige Minuten nach 22 Uhr, auf dem Platz standen sich Iga Swiatek und Ons Jabeur gegenüber. Bis kurz nach Mitternacht schauten im Schnitt 310.000 Ballsportfans zu, sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren wurden 1,9 Prozent Marktanteil gemessen. Somit kam Eurosport deutlich vor dem ebenfalls zu Warner Bros. Discovery gehörenden Home & Garden TV ins Ziel: Dort interessierte ab kurz nach 22 Uhr "Eine Villa zum Verlieben" gerade einmal rund 20.000 Personen, mehr als 0,1 Prozent Marktanteil insgesamt sowie bei den Jüngeren waren nicht zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV