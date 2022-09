Anstelle von Tim Mälzer und Steffen Henssler ließen sich am Sonntagabend Max Strohe und Viktoria Fuchs auf das Lieferservice-Duell bei Vox ein - und auch mit den beiden war das Format erfolgreich. Ganz so stark wie Mälzer und Henssler lief es aus Quotensicht allerdings nicht: War mit den beiden Star-Köchen vor einer Woche noch ein Marktanteil von neun Prozent in der Zielgruppe drin, so sorgten 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren diesmal für 7,8 Prozent. Vox sortierte sich somit hinter ARD, ProSieben, RTL und Sat.1 ein.

Insgesamt schalteten 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um "Fuchs und Strohe liefern ab!" zu sehen. Damit fiel die Reichweite ein ganzes Stück niedriger aus als bei den bisherigen vier Folgen mit Mälzer und Henssler. Zudem wollte das Zusammenspiel mit "Prominent!" nicht so recht funktionieren: Das Magazin kam anschließend nicht über 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Die meistgesehene Vox-Sendung des Tages lief ohnehin schon am Vorabend: Dort versammelten "Die Beet-Brüder" im Schnit 1,42 Millionen Personen vor dem Fernseher.

Für Sat.1 war sogar ein zweistelliger Marktanteil drin: Mit 10,8 Prozent sowie insgesamt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bewegte sich "Das große Backen" ab 17:20 Uhr auf der Flughöhe des eine Woche zuvor gesendeten Staffel-Auftakts. Keinen guten Start gab es dagegen für "Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang" bei Kabel Eins. Nur 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte das neue Format ab 18:07 Uhr, in der Zielgruppe lag der Marktanteil die Dokusoap an einem ohnehin über weite Strecken hinweg schwachen Sonntag klar unterhalb des Senderschnitts.

In der Primetime tat sich zudem "Yes, we camp!" schwer: Zwar waren insgesamt immerhin 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, doch mehr als ein Marktanteil von 3,4 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Auch für RTLzwei gab es nicht viel zu holen: Dort enttäuschten die Spielfilme "Hustlers" und "I, Tonya" mit Marktanteilen von 3,2 und 2,8 Prozent. RTLzwei fiel damit im Laufe des Abends hinter Nitro zurück, wo mit dem "CSI"-Reigen zu später Stunde bis zu 7,2 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Und auch für ProSieben Maxx lief es gut: Dort erreichte "Star Trek" immerhin 2,1 Prozent sowie insgesamt 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Ebenfalls bemerkenswert: Bei 3sat erzielte das zweiteilige Live-Programm von Komiker Torsten Sträter sogar einen Platz unter den Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen. Starke 3,7 Prozent betrug der Marktanteil um 20:15 Uhr, ab 21:00 Uhr wurden sogar 4,7 Prozent gemessen. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 1,08 Millionen Menschen bei 3sat dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV