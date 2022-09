In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Während die Werbung für RTL+ am Sonntag einmal mehr ganz vorne lag im Werbe-Ranking, hat sich mit DAZN auch ein anderer Streamingdienst einen Platz in den Top 10 erkämpft. Die insgesamt 182 Ausstrahlungen führten zu einem XRP von 53,27 - und damit zum neunten Platz. Der mit Abstand größte Anteil entfiel dabei auf die Ausstrahlungen beim Spartensender Sport1, wo mehr als jeder dritte DAZN-Spot lief. Weil das Umfeld meist sehr reichweitenstark war - etwa dank des Fußball-Talks "Doppelpass" und der abendlichen Darts-Übertragung - wurde sogar fast jeder zweite XRP-Punkt bei Sport1 eingesammelt. DAZN bewies also ein gutes Gespür bei der Platzierung.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Breit beworben wurde am Sonntag aber auch "Bild" - und zwar nicht zuletzt beim eigenen TV-Sender, wo immerhin mehr als jeder zehnte Spot der "Für euch"-Kampagne ausgestrahlt wurde. Erstaunlicherweise wurde "Bild" genauso häufig beim Kindersender Nick beworben. Die mit Abstand größte Reichweite gab's allerdings durch die Werbung bei RTLzwei, wo ebenfalls ein großer Teil des "Bild"-Spots geschaltet wurden. Unterm Strich sorgten die 181 TV-Ausstrahlungen für einen XRP von 49,73, sodass "Bild" im AdScanner-Ranking knapp hinter DAZN landete.

Am reichweitenstärksten warb jedoch - abseits von RTL+ - der Telekommunikationskonzern O2 für sich, der mit 216 Spots auf 73,31 XRP-Punkte kam. Angesichts der Anzahl gehörte O2 auch zu den am häufigsten beworbenen Unternehmen des Sonntags.