Einigermaßen schockiert dürfte man vor einer Woche in Unterföhring auf die Quoten von Sat.1 geblickt haben. Nicht einmal zwei Prozent Marktanteil erzielte "Das Haus am Meer" mit Julia Leischik - da war klar, dass der Neustart nach nur drei Folgen keine Zukunft mehr haben wird. Als Ersatz setzt Sat.1 nun montags vorerst auf Filme und konnte mit dieser Strategie auf Anhieb deutlich bessere Quoten erzielen: Mit einem Marktanteil von 8,9 Prozent lag "Aquaman" um 20:15 Uhr sogar deutlich über dem Senderschnitt.

Insgesamt verzeichnete der Spielfilm am Montagabend im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - auch das waren deutlich mehr als Sat.1 zuletzt mit Leischik vor den Fernseher lockte. Am späten Abend brachte es "Ant-Man and the Wasp" schließlich noch auf 490.000 Zuschauende und steigerte den Marktanteil in der Zielgruppe auf überzeugende 10,6 Prozent. Dank der guten Primetime konnte sich dann auch der Tagesmarktanteil mit 8,0 Prozent sehen lassen, wenngleich die Daytime über weite Strecken hinweg blass blieb und "Doppelt kocht am besser" am Vorabend gar bei miesen 2,7 Prozent verharrte.

Umgekehrtes Bild dagegen bei ProSieben: Dort sorgte "The Big Bang Theory" am Nachmittag für bis zu 15,5 Prozent und auch danach blieben die Marktanteile zweistellig. In der Primetime konnte "9-1-1 Notruf L.A." hingegen auch mit drei Folgen nichts reißen. Die Marktanteile der US-Serie bewegten sich zwischen 6,4 und 6,7 Prozent, ehe zu später Stunde auch "Prodigan Son - Der Mörder in Dir" mit nur 5,2 Prozent enttäuschte. Mehr als 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren damit nach 23 Uhr nicht drin.

Recht zufrieden kann man indes bei Kabel Eins sein, wo der Spielfilm "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" mit 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe startete und "Jagd auf Roter Oktober" schließlich 5,8 Prozent holte. Trotz schwachen Beginns war zudem Sat.1 Gold erfolgreich: Um 23:11 Uhr kam der Sender mit der Dokureihe "Im Kopf des Verbrechers" noch auf 600.000 Zuschauende, nach Mitternacht waren für "Dr. G." über acht Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV