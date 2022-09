Der auf dem Donnerstagssendeplatz beheimatete "Zürich-Krimi" des Ersten ist auch in diesem Herbst sehr gefragt. Eine neue Folge des 90-Minüters mit dem Titel "Borchert und das Geheimnis des Mandanten" sicherte sich am Donnerstag mit großem Abstand den ersten Platz in den TV-Charts beim Publikum ab drei Jahren. So sahen im Schnitt 6,16 Millionen Menschen zu und bescherten der ARD somit 23,5 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Neben dem Krimi gab es nur eine weitere Sendung am Donnerstag, die überhaupt auf mehr als vier Millionen Zusehende kam – das war die "Tagesschau" mit knapp fünf Millionen, die alleine im Ersten zusahen.

Entsprechend deutlich gewann Das Erste auch das Primetime-Duell mit dem ZDF. Dort lief ab 20:15 Uhr "Annie und der verliehene Mann", kam aber nicht über 2,8 Millionen Zuschauende hinaus. 10,7 Prozent wurden gemessen. Bei den Jüngeren holte der Streifen fünf Prozent, der ARD-Krimi erreichte 8,6 Prozent. Bei den Jüngeren gefragt waren dann auch die Satire-Formate des Ersten am späteren Abend. "Nuhr im Ersten" erreichte 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Inas Nacht" steigerte sich gar auf starke zehn Prozent. Im ZDF sahen knapp zwei Millionen Menschen "Maybrit Illner". Der Polittalk kam somit auf mäßige 11,2 Prozent insgesamt und 6,2 Prozent bei den Jungen. "Markus Lanz" baute dieses Ergebnis ab 23:15 Uhr aus: 1,6 Millionen Zusehende bedeuteten hier 15,9 Prozent gesamt und knapp elf Prozent bei den Jüngeren.



Im Gesamtmarkt sicherten sich Das Erste und das ZDF am Donnerstag mit 12,7 und 14,4 Prozent Marktanteil die ersten beiden Plätze in Sachen Tagesmarktanteil. Stark war auch der NDR, der mit drei Prozent siebter wurde. RTL Up landete mit 2,6 Prozent gleichauf mit Kabel Eins. Beim Spartensender waren es einmal mehr alte Gerichtsshows, die nachmittags für weit überdurchschnittliche Ergebnisse sorgten. So kam das "Familiengericht" am frühen Nachmittag auf teils mehr als fünf Prozent. Meistgesehen Produktion im Programm am Donnerstag: Die Wiederholung von "Barbara Salesch – Das Strafgericht" ab 19:30 Uhr mit rund 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die Primetime von ZDFneo kam indes nicht über 410.000 Durchschnittszusehende hinaus, gemessen bei der 21-Uhr-Folge von "Monk". Klar gefragter war am Vorabend eine "Bares für Rares"-Wiederholung (0,85 Millionen). Das Trödelformat sicherte sich 3,8 Prozent Marktanteil gesamt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV