Kurz vor der Bundestagswahl im vorigen Jahr stellten sich Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet den Fragen von Schülerinnen und Schülern. Das Sat.1-Format "Kannste Kanzleramt" sicherte sich damals linear rund 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe sorgte es für gute neun Prozent. Die Fortsetzung "Kannste regieren?", in der Laschet logischerweise fehlte und dafür Karl Lauterbach an Bord war, knüpfte an diese Zahlen nicht ganz an, lief für Privatsender Sat.1 aber dennoch akzeptabel. 7,3 Prozent Marktanteil wurden bei den Umworbenen ermittelt, die Gesamtreichweite wurde auf 910.000 Personen beziffert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV