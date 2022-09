Nach fünfeinhalb Jahren Pause meldeten sich bei RTL am Samstag "Die Puppenstars" zurück - mit Thomas Gottschalk als neuem Moderator und eine abgewandelten Konzept, das nun in sich abgeschlossene Shows statt eines Wettbewerbs über eine ganze Staffel vorsieht. Doch während vor allem die erste und mit leichen Abstrichen auch die zweite Staffel noch ein Quoten-Erfolg für RTL gewesen war, fiel die Bilanz für das Comeback nun ernüchternd aus.

So schalteten am Samstagabend im Schnitt gerade nur 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung ein. Zum Vergleich: Bei den vorherigen Staffeln hatte selbst der Tiefstwert noch bei mehr als zweieinhalb Millionen gelegen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag somit nur bei 4,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es zwar besser aus, doch auch dort blieb der Wert mit 9,0 Prozent einstellig. Auch hier zum Vergleich der Blick zurück: Die erste Staffel hatte im Schnitt noch über 17 Prozent, die zweite rund 14,5 Prozent Marktanteil erzielen können.

Tröstlich für RTL war aber immerhin, dass sich "Take me out" nach dem völlig verkorksten Staffelauftakt der vorausgegangenen Woche deutlich steigern konnte und den Marktanteil um fünf Prozentpunkte auf 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wachsen ließ. 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt im Schnitt eingeschaltet. Auch eine weitere Folge um kurz nach Mitternacht erzielte identische 10,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Doch zurück in den Hauptabend: RTL sortierte sich mit seinen "Puppenstars" beim jungen Publikum nur auf dem vierten Platz ein. Ganz vorne lag das ZDF mit dem "Quiz-Champion". Die von Johannes B. Kerner moderierte Show erzielte selbst bei den 14- bis 49-Jährigen erfreuliche 11,8 Prozent Marktanteil, beim Gesamtpublikum waren mit im Schnitt 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar 17,1 Prozent Marktanteil drin. Noch mehr Menschen erreichte am Samstagabend aber Das Erste mit dem Film "Steirerstern", den im Schnitt 5,05 Millionen Personen verfolgten. Und auch dieser Film lag mit 20,9 Prozent Marktanteil nicht nur beim Gesamtpublikum, sondern mit 10,0 Prozent auch bei den 14- bis 49-Jährigen vor RTL.

Und dann war da noch eine weitere Best-Of-Sendung anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des "Duells um die Welt", die bei ProSieben einen Marktanteil von 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte und damit ebenfalls die "Puppenstars" noch hinter sich halten konnte. Die Gesamt-Reichweite der Joko & Klaas-Show blieb mit im Schnitt 740.000 allerdings ziemlich überschaubar, mehr als 3,7 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV