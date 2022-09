An drei Mittwochabenden in Folge setzt Das Erste nun auf die Krimiserie "Lauchhammer", der erste Doppelpack brachte dem öffentlich-rechtlichen Sender direkt den Primetime-Sieg. Ab 20:15 Uhr schauten in dieser Woche 5,66 Millionen Menschen den Auftakt, nach 21 Uhr blieben bei Folge zwei im Schnitt noch 4,88 Millionen dran. Dass die Reichweite doch recht deutlich zurückging, ist ein Indiz dafür, dass die Produktion zumindest nicht jedermanns Geschmack traf. Dennoch: 21,7 und 19,4 Prozent Marktanteil insgesamt sind starke Werte, bei den Jüngeren kam der Krimi auf 8,4 und 7,0 Prozent. Somit lag Das Erste am Mittwochabend etwa klar vor dem ZDF, das auf eine Johannes B. Kerner-Show setzte.

"Da kommst du nie drauf!" erreichte nach 20:15 Uhr im Schnitt 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Angesichts von 11,3 Prozent Marktanteil fielen die Quoten des Ratespiels nur solide aus. Bei den Jüngeren wurden gute 7,1 Prozent gemessen. Das nachfolgende "heute journal" steigerte seine Reichweite auf etwas mehr als dreieinhalb Millionen, die Quoten lagen dann bei 15,9 Prozent insgesamt sowie 11,7 Prozent bei den Jüngeren.



Gut unterwegs war – wie üblich mittwochs – auch der Spartensender ZDFneo. Zwei "Wilsberg"-Wiederholungen brachten deutlich überdurchschnittliche Werte ein. 5,2 und 5,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, die Reichweiten beliefen sich auf 1,33 und 1,05 Millionen. Am späteren Abend erreichte "Der junge Inspector Morse" noch gute 3,4 Prozent (0,33 Millionen Zusehende).



Mit 13,9 und 12,7 Prozent Tagesmarktanteil dominierten Das Erste und das ZDF den Gesamtmarkt am Mittwoch, ZDFneo kam mit 3,5 Prozent auf Rang sechs ins Ziel. Ebenfalls den Sprung unter die Top20 schaffte indes One – der Spartensender landete beim Publikum ab drei Jahren bei 1,4 Prozent. Für den Erfolg verantwortlich war die Krimischiene am Abend. Ab 20:15 Uhr etwa kam der britische "Professor T" schon auf rund 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und damit einhergehend 1,9 Prozent. Auf 0,58 Millionen steigerte sich ab kurz nach 21 Uhr "Agatha Christie's Poirot" mit 2,3 Prozent.

"Miss Fishers mysterioese Mordfaelle" ließen die Marktanteile ab kurz vor 22 Uhr schließlich auf 2,8 Prozent sowie rund 580.000 Personen steigen. Im Tagesprogramm gehörten alte "Sturm der Liebe"-Folgen zu den Formaten, die gut liefen. Mittags erreichte ein Doppelpack 1,3 und 1,8 Prozent, in der Access Prime holte die Telenovela 1,2 und 1,1 Prozent. Zum Vergleich: Dazwischen kamen Serien wie "Cagney & Lacey" oder "Die Straßen von San Francisco" nur auf rund 0,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV