In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Für seinen Golf hat der Automobilhersteller Volkswagen in den vergangenen Tagen verstärkt geworben. Am Sonntag etwa liefen 126 Spots für das Fahrzeug im deutschen Fernsehen. Erzählt wird in dem Spot auch die Evolution des Golf in Deutschland unter dem Motto "die Zeiten ändern sich, du änderst dich". Fast jeder dritte gezeigte Spot lief dabei auf einem Sender, der zu Axel Springer gehört. Spitzenreiter bei den Golf-Buchungen waren der News-Sender Welt und N24 Doku. Weil VW also verstärkt auch in der Nische aktiv war, lag der gemessene XRP-Wert nur bei etwas mehr als 50.



Anders sah es da bei Check24 aus. Das Unternehmen setzte stärker auch auf die großen Sender und kam am Sonntag mit 112 Buchungen auf rund 93 XRP. XRP-Spitzenreiter war indes einmal mehr RTL Interactive; mit unterschiedlichen Spots für RTL+ wurden nicht nur diverse Werbeinseln von RTL Deutschland aufgefüllt, sondern auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. 141,53 XRP wurden erzielt.

Nur für zwei Produkte wurde am siebten Tag der Woche übrigens noch häufiger geworben als für RTL+. Auf je über 200 Buchungen kamen hey.car und StepStone. Insbesondere Werbung für hey.car fand allerdings nahezu ausschließlich in der Nische statt, mit Blick auf den erzielten XRP-Wert von rund 35 war die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Spot am Sonntag auch wirklich gesehen zu haben, nicht allzu groß.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.