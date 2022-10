Den neuen Vox-Mittwoch hat das Fernsehpublikum bis dato noch nicht angenommen. Vergangene Woche, als Ilka Bessin "Liebesbetrügern auf der Spur" war, schalteten knapp 800.000 Menschen ein, mit etwas mehr als viereinhalb Prozent Marktanteil blieb die Sendung gemäß vorläufiger Zahlen klar hinter den Erwartungen zurück. In dieser Woche tat sich "Vox Inside" mit einer Ausgabe rund um Identitätsklau im Netz noch weitaus schwerer. Die Quote in der klassischen Zielgruppe sank auf 3,4 Prozent und landete somit im deutlich unterdurchschnittlichen Bereich. Insgesamt interessierten sich nur rund 450.000 Personen für die knapp zweistündige Doku.

Schwer tat sich Vox dann auch am späteren Abend. Ab 22:10 Uhr wiederholte der Privatsender die Martin-Rütter-Doku "Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen" – hier lag die ermittelte Quote dann bei 3,9 Prozent. Tagsüber erreichte "Zwischen Tüll und Tränen" in der 17-Uhr-Stunde 7,8 Prozent, zuvor kam "Guidos Deko Queen" gar auf 8,7 Prozent. Rund sieben und achteinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen erzielten ab 18 und 19 Uhr "First Dates" und "Das perfekte Dinner".



Bei RTL machte insbesondere die Zeit nach 17 Uhr Sorgen. Weder die Kurzausgabe von "RTL Aktuell" noch "Explosiv Stories" waren zuletzt für gute Quoten bekannt, am Mittwoch fielen die Ergebnisse aber besonders mager aus. 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten sich die News, das Boulevard-Magazin kam danach 2,8 Prozent - Negativrekord. Zum Vergleich: Bei sixx sicherte sich "Charmed" zwischen 16:30 und 17:25 Uhr 3,3 Prozent, bei Nitro kam "King of Queens" ab 17:05 Uhr auf knapp vier Prozent und ProSieben Maxx sicherte sich ab 17:10 Uhr mit "Boruto" 4,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV