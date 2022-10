am 06.10.2022 - 09:20 Uhr

Mit durchschnittlich 16,4 Prozent Tagesmarktanteil beim Publikum ab drei Jahren war das ZDF am Mittwoch der mit Abstand gefragteste Sender Deutschlands, er kam somit weit vor dem Ersten (11,2%) ins Ziel. Entsprechend vielfältig waren die Quotenhits. Nicht vergessen werden dürfen wunderbare 17 Prozent, die "Die Küchenschlacht" schon am Mittwochnachmittag holte, "Hallo Deutschland" und "Leute heute" sicherten dem Sender am späten Nachmittag dann je knapp über 19 Prozent. "SOKO Wismar", das um 18:03 Uhr begann, lag bei starken 22,6 Prozent. 2022 waren erst drei Episoden noch erfolgreicher.

Schöne Quoten verbuchte derweil ZDFneo zur Primetime mit zwei "Wilsberg"-Wiederholungen, die auf 5,3 sowie 5,5 Prozent Gesamt-Marktanteil kamen. 1,36 und 1,07 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV